Hojsík: Pomoc pri obnove a zatepľovaní domov musí byť efektívna

Bratislava 26. júna (TASR) - Bolo by závažnou chybou, ak by programy Zelená domácnostiam a Zelená solidarita neboli zosúladené s programom Obnov dom zo zdrojov EÚ. Obnoviteľné zdroje by sa mohli inštalovať napríklad na domy so zlými izolačnými vlastnosťami, čo by viedlo k plytvaniu energie a financií. Uviedol to v stredu podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (PS).



"Energetická efektivita a zelené zdroje sú kľúčové pre zníženie nákladov domácností na energie," uviedol Hojsík. Pri projekte Zelená solidarita experti podľa neho už roky upozorňujú, že pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou je kľúčové zabezpečiť zníženie spotreby energie obnovou a zateplením ich obydlí. "Štátna pomoc v tejto oblasti však musí byť cielená a efektívna. No to sa zatiaľ nedarí," dodal Hojsík.



Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) informovala v stredu o projekte Zelená domácnostiam. Jeho cieľom je podporiť inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), bude spustený v júli. Štát bude preplácať približne 50 % hodnoty energetického zdroja, ale pre ľudí s nižšími príjmami pomoc pod názvom Zelená solidarita dosiahne až 90 % oprávnených nákladov. Celková alokácia výzvy bude podľa nej asi 150 miliónov eur.