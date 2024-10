Holečková: Chudoba ohrozuje takmer milión ľudí, vláda nič nerobí

Bratislava 17. októbra (TASR) - Na Slovensku je podľa dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR takmer jeden milión ľudí ohrozených chudobou, najviac jednorodičovské domácnosti či domácnosti s viacerými deťmi, no vláda za rok svojho pôsobenia pre tieto skupiny ľudí nepriniesla žiadne opatrenia, ktoré by im pomohli. Vo štvrtok to pri príležitosti Svetového dňa boja proti chudobe uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková (nezaradená).



"Jednorodičovské domácnosti a rodiny s viacerými deťmi, to sú skupiny, ktoré sú najviac ohrozené chudobou, a preto sa im mala vláda venovať od prvého dňa svojho nástupu. Za rok svojej existencie pre nich neurobila nič, naopak, zhoršila im život. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) sľubovala, že nebude rušiť žiadne sociálne opatrenia, realita je však taká, že Robert Fico opäť oklamal všetkých ľudí na Slovensku," uviedla Holečková.



Pripomenula, že súčasná vláda "okresala" daňový bonus na dieťa, čo najviac zasiahne práve jednorodičovské domácnosti a rodiny s viacerými deťmi. "Vláda zvyšuje dane, a to opäť zaplatia práve tí najchudobnejší. A toto všetko sa deje v čase, keď je na Slovensku takmer jeden milión ľudí, ktorí sú ohrození chudobou," priblížila Holečková. Dodala, že od predstaviteľov vládnej koalície očakávala, že v Svetový deň boja proti chudobe oznámia, ako budú proti chudobe bojovať.