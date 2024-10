M. Holečková: Úprava transakčnej dane potrestá nepohodlné neziskovky

Bratislava 15. októbra (TASR) - Strana Hlas-SD chce úpravou transakčnej dane trestať nepohodlné neziskové organizácie. Uviedla to v utorok poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková (nezaradená). Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v utorok pred rokovaním vlády povedal, že návrhom chcú pomôcť občianskym združeniam, ktoré naozaj pomáhajú ľuďom.



"Už pred dvomi týždňami som varovala, že mám informácie o tom, že sa vláda rozhodla pri transakčnej dani deliť občianske združenie na dobré a zlé a takto trestať tie, ktoré sú pre vládnu koalíciu nepohodlné. Erik Tomáš hovorí, že navrhne, aby sa transakčná daň nevzťahovala na verejnoprospešné občianske združenia. Na Slovensku však poznáme iba občianske združenia, neexistuje žiadny právny pojem, ktorý by hovoril o verejnoprospešných občianskych združeniach," uviedla Holečková.



Preto je podľa nej legitímne pýtať sa, kto bude rozhodovať o tom, ktoré občianske združenia sú verejnoprospešné. Podotkla, že trvá na svojom návrhu, aby sa transakčná daň zrušila pre charity a všetky neziskové organizácie a občianske združenia.



Tomáš uviedol, že návrh sa týka verejnoprospešných mimovládnych organizácií, ktoré sa starajú o chorých a odkázaných ľudí. Taktiež aj tých, ktoré vykonávajú športovú, kultúrnu činnosť a podobne. "My chceme pomáhať tým občianskym združeniam, ktoré naozaj pomáhajú ľuďom," dodal.