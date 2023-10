M. Horváth: Diskusia o fiškálnych pravidlách pokročila

Bratislava/Luxemburg 18. októbra (TASR) - V modernizácii fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ) je vidieť určitý pokrok. Pred ministrami financií členských krajín EÚ je však ešte veľa práce, aby spoločne našli funkčné riešenie. Po utorňajšom (17.10.) stretnutí rady ministrov v Luxemburgu (Ecofin), ktoré označil za zrejme svoje posledné vo funkcii, to na sociálnej sieti uviedol dočasne poverený minister financií SR Michal Horváth.



"Rád vidím snahy o zavedenie minimálneho zníženia dlhu pre krajiny EÚ ako súčasť kompromisného riešenia. To musí byť podložené solídnou analýzou udržateľnosti dlhu, ktorá je mimochodom tiež na programe. Bude však dôležité, aby požadované úsilie na úrovni krajiny bolo realistické," priblížil Horváth.



Slovensko podľa neho súhlasí s tým, aby deficity verejných financií na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) neboli v nových pravidlách cieľom, ale hornou hranicou. Uznáva tiež potrebu flexibility v oblasti investícií a reforiem, ale spôsobom, ktorý je jasný a transparentný. Zároveň by táto flexibilita nemala brzdiť reformu iných oblastí verejných financií.



"Sme trochu sklamaní z nedostatku podpory posilnenia národných fiškálnych rád. To mohol byť spôsob, ako zvýšiť národnú zodpovednosť v oblasti fiškálnej politiky," upozornil Horváth. Ocenil však silnejšiu úlohu Európskej fiškálnej rady, ktorá má byť kľúčom k zabezpečeniu rovnomernej implementácie nových pravidiel.



Vzhľadom na globálne hospodárske výzvy, ktoré predstavuje zmena klímy a nové technológie, je podľa ministra dôležité, aby EÚ tvrdo pracovala na zvyšovaní konkurencieschopnosti regiónu. "Kľúčovú úlohu zohráva naša únia kapitálových trhov. Viedli sme preto živú a inšpiratívnu výmenu názorov so zástupcami súkromného sektora o tom, ako posunúť túto agendu vpred," priblížil.



K ministrom financií EÚ sa na stretnutí pripojila aj ministerka financií USA Janet Yellenová. Cieľom bolo konštruktívne si vymeniť názory na globálne záležitosti a politické výzvy. "V časoch geopolitického napätia a pokračujúcich konfliktov je dôležité, aby sme koordinovali naše politiky na základe spoločných hodnôt a naše partnerstvo ostalo silné," dodal Horváth.



Základy pre aktualizované fiškálne pravidlá má položiť dohoda medzi Francúzskom a Nemeckom, dvoma najväčšími krajinami EÚ. Vyhlásil to francúzsky minister financií Bruno Le Maire v utorok ešte pred rokovaním Ecofinu. Je presvedčený, že dohoda bude uzavretá do konca roka, pričom ďalšia diskusia sa očakáva na stretnutí ministrov financií začiatkom novembra v Bruseli.



Súbor fiškálnych pravidiel, ktorý spája ekonomiky eurozóny, potrebuje generálnu revíziu po tom, ako sa verejný dlh počas pandémie ochorenia COVID-19 prudko zvýšil. Vlády s konkurenčnými strategickými víziami sa už dlhšie snažia dohodnúť na tom, ako presne postupovať.