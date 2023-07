M. Horváth: Rada ministrov odobrila Plán obnovy a odolnosti Slovenska

Brusel 14. júla (TASR) - Členské krajiny EÚ v piatok odobrili upravený Plán obnovy a odolnosti Slovenska. Uviedol to minister financií SR Michal Horváth po skončení zasadnutia ministrov financií EÚ (Ecofin) v Bruseli.



Po tom, ako koncom júna (27. 6.) Európska komisia (EK) odobrila upravený Plán obnovy a odolnosti Slovenska v hodnote 6,4 miliardy eur, v piatok rovnaký postoj zaujali aj členské štáty na úrovni ministrov financií.



Horváth pripomenul, že upravený plán obnovy a odolnosti je realistickejší, zelenší a výhodnejší pre Slovensko. Zdôraznil, že je to výsledok dobrej spolupráce medzi zamestnancami eurokomisie a vyjednávačmi za Slovensko tak doma, ako aj zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.



"Výsledok je veľmi dobrý. Vznikla tam nová kapitola v rámci REPowerEU, ktorá prináša nové reformy a investície, a tie môžu Slovensku znížiť závislosť od ruských energií a zároveň posunú krajinu smerom k zelenšej ekonomike," vysvetlil.



Upozornil na to, že Slovensko vo svojom národnom pláne obnovy urobilo zmeny, ktoré vyplynuli z nevyhnutného vývoja situácie (od prezentácie pôvodného plánu), ale aj po týchto úpravách je to hodnotný a ambiciózny plán a zelenší, ako bol doteraz, a tak ho koncom júna zhodnotila aj Európska komisia.