M. Ivan: Diaľnica D4 nebude určite napojená na D1 do roku 2020

Panujú rôzne názory na to, či je možné použiť vhodné recyklované materiály alebo nie, uviedol opozičný poslanec Miroslav Ivan.

Bratislava 17. júna (TASR) – Diaľnica D4 nebude určite napojená na D1 do roku 2020. Plné využitie križovatky D1/D4, prepojenie na všetky smery, sa očakáva až v roku 2023. Uviedol to v pondelok po poslaneckom prieskume k stavbe bratislavského obchvatu na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR opozičný poslanec Miroslav Ivan (SaS). Podľa jeho slov ich privítal rezortný minister Árpád Érsek (Most-Híd).



„Motoristi a Slovensko nebudú platiť už za tento obchvat platby za prístup na diaľnicu pravdepodobne v plnej miere, ako je celá koncesná zmluva, ale nebudeme mať ani plný prístup na túto najdôležitejšiu križovatku,“ konštatoval.



Z informácií o problematike použitých materiálov pri stavbe podľa neho vyplynulo, že zásadne viazne komunikácia medzi rezortom a dotknutými stranami. „Panujú rôzne názory na to, či je možné použiť vhodné recyklované materiály alebo nie. Ministerstvo malo okamžite osloviť Slovenskú stavebnú inšpekciu, ktorá jediná má právo kontrolovať veci na stavbe, dávať podnety na stavebný úrad, ktorým je v tomto prípade ministerstvo, a má právo zastaviť stavbu, ak sa niečo robí nelegálne,“ uviedol s tým, že MDV SR malo mať na stavbe technického zástupcu za štát, v súčasnosti má len odborných zástupcov, medzi nimi je napríklad Národná diaľničná spoločnosť, a odborných konzultantov.



„Poslanecký prieskum sme dnes ukončili,“ informoval o tom Ivan. Na Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti pripraví uznesenie o tom, aké poznatky získali a aké nápravné opatrenia odporúčajú ministrovi dopravy. Zástupcovia zhotoviteľa uviedli v súvislosti s pripojením na D4 smer Trnava a Trnava smer D4 do roku 2021, že zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti nemajú deklarované, či to stihnú.



„MDV SR nevyužilo doteraz všetky svoje oprávnenia zo zmluvy alebo zo zákona a stále trvajú obavy z poškodenia zdravia a životného prostredia a znečistenia pitnej vody na Žitnom ostrove,“ uviedla opozičná poslankyňa Anna Zemanová (SaS) s tým, že do súčasnosti neboli ani skontrolované všetky násypové materiály, či sú zdraviu neškodné. Podľa nej sa začína v súčasnosti konflikt medzi koncesionárom a obstarávateľom o tom, či boli v tejto súvislosti prekročené limity. Za škandál považuje, že asi až pred týždňom sa začal štátny stavebný dohľad, ktorý môže zastaviť stavbu, aby sa potvrdili alebo vyvrátili uvedené obavy. Prístup štátu k takejto investícii je podľa nej lajdácky. Ďalej uviedla, že krajský súd vydal rozhodnutie, ktorým zrušil záverečné stanoviská rezortu životného prostredia na všetky vykonané oznámenia o zmene na úseku Jarovce - Ivanka, ale ministerstvo podalo kasačnú sťažnosť.



Podľa tretieho účastníka prieskumu, opozičného poslanca Eduarda Hegera (OĽaNO), ministerstvo podcenilo výstavbu tohto úseku a prehadzuje si zodpovednosť so zhotoviteľom. „MDV SR ako verejný obstarávateľ má konať, ak dochádza k poškodzovaniu občanov,“ konštatoval. Dodal, že nezávislý dozor platí zhotoviteľ, a preto je dôležité, aby bol aktívny štátny stavebný dohľad. Vyzval rezort, aby využil inštitút technického pracovníka, ktorý má v zmluve. Závery inšpekcie budú podľa jeho slov známe najskôr o mesiac.



Heger pripomenul, že pôvodne malo byť celé dielo dokončené v januári 2019. „Zhotoviteľ deklaruje, že ide stále podľa plánu a je, dá sa povedať, pár krokov pred štátom. Kľúčová križovatka D1/D4 je tá, že kde si má štát splniť domácu úlohu, aj zhotoviteľ,“ povedal s tým, že sa ešte nezačala súťaž na úseky obchádzania pri napájaní na križovatku D1/D4, má sa tak stať v auguste 2019.