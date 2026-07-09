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M. Jankovičová: Energopomoc v praxi smeruje aj do garáží

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Za osobitne problematickú Jankovičová považuje situáciu pri bytoch odpojených od centrálneho zdroja tepla.

Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Energopomoc v praxi smeruje aj na odberné miesta, ktoré neslúžia na reálne bývanie vrátane garáží a ďalších nebytových priestorov. Upozornila na to predsedníčka občianskeho združenia Energetický ombudsman Monika Jankovičová, ktorá to považuje za možné nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami a poškodzovanie štátneho rozpočtu.

„Kým mnohé domácnosti zápasia s rastúcimi nákladmi na energie, štátna pomoc sa môže poskytovať aj tam, kde jej sociálny zmysel nie je zrejmý,“ uviedla Jankovičová. Zároveň pripomenula, že energopomoc môže podľa zákona dostať aj vlastník troch bytov. Podľa nej to vyvoláva otázku, či štát pomáha domácnostiam alebo nehnuteľnostiam.

Za osobitne problematickú Jankovičová považuje situáciu pri bytoch odpojených od centrálneho zdroja tepla. „Ak niekto teplo neodoberá a nie je jeho spotrebiteľom, je legitímne pýtať sa, prečo má byť príjemcom pomoci určenej práve na kompenzáciu nákladov za dodávku tohto tepla,“ uviedla. Upozornila tiež, že štát nepomáha domácnostiam, ktoré si zabezpečujú vykurovanie tuhým palivom, drevom alebo peletami.
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