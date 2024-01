M. Kaliňák: Plánujeme obrovskú revíziu eurofondov a zníženie priorít

Bratislava 23. januára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje v tomto roku rozsiahlu revíziu eurofondov a zníženie počtu priorít. Dôvodom je, že Slovensko ich má v súčasnosti až 113. Vyhlásil to v utorok štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák po výjazdovom rokovaní vlády s tým, že avizoval aj ďalšie legislatívne zmeny.



"Tento rok musíme ísť do obrovskej revízie eurofondov, pretože Slovensko má 113 priorít v rámci eurofondov, takže vlastne prioritou pre Slovensko nie je nič. Takže práve v dialógu so samosprávami a regiónmi pôjdeme zmenšiť objem priorít, aby sme na reálne priority mohli mať reálne peniaze," priblížil Kaliňák.



Štátny tajomník avizoval v tomto roku aj zmeny, ktoré sa budú týkať napríklad zákona o najmenej rozvinutých okresoch. "Skončíme s kritériom 'nezamestnanosť' a rozšírime tieto kritériá. Nedotvára to komplexný obraz o regióne," dodal. Rezort podľa neho plánuje taktiež zmeny v zákone o regionálnom rozvoji a rovnako aj v ďalších zákonoch, ktoré sa týkajú zlepšenia čerpania eurofondov, ako aj nastavovania celého konceptu regionálneho rozvoja.



"Iba včera sme informovali prednostov a primátorov z okresov, ktoré sú najmenej rozvinuté, o tom, akým spôsobom ideme pomôcť s objemom siedmich miliónov eur. Celkovo hovoríme o 17 miliónoch eur pre najmenej rozvinuté okresy a súbežne s tým hovoríme o ďalších peniazoch, ktoré majú tieto okresy k dispozícii," uviedol Kaliňák.



Presun prostriedkov bude mať podľa neho zmysel, ak bude uvoľnená rýchlosť čerpania eurofondov aj zmenami v stavebnej legislatíve a zvýšením limitov vo verejnom obstarávaní (VO). "Starostovia a primátori žijú v obrovskom chaose a napätí vo vzťahu k tomu, ako bude vyzerať stavebná legislatíva po 1. apríli tohto roku. Hrozí jej reálny kolaps, ktorý môže v praxi znamenať zníženie čerpania eurofondov a zníženie čerpania plánu obnovy," uzavrel.