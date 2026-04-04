M. Kaliňák: Poplatok za rozvoj potvrdil svoj význam
Samosprávy zároveň ocenili zmeny, ktoré priniesla novela zákona. Nové možnosti využitia výnosu aktívne používajú alebo ich plánujú zaviesť v najbližšom období.
Autor TASR
Bratislava 4. apríla (TASR) - Poplatok za miestny rozvoj potvrdil svoj význam. Samosprávy zároveň ocenili zmeny, ktoré priniesla novela zákona. Nové možnosti využitia výnosu aktívne používajú alebo ich plánujú zaviesť v najbližšom období. Vyplýva to z ankety Ministerstva vnútra (MV) SR. Zapojilo sa do nej 418 z celkového počtu 544 samospráv, ktoré majú tento poplatok zavedený. Výsledky zároveň predstavujú spätnú väzbu pre ďalšie nastavovanie zákona. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie MV SR.
„Spätná väzba zo samospráv je najlepším zrkadlom zákona a zároveň jeho skúškou správnosti. O to viac nás teší vysoká účasť v ankete, ktorá nám poskytuje relevantný obraz o tom, ako sa novela poplatku za rozvoj premietla do praxe,“ skonštatoval štátny tajomník MV SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Na základe ankety tak rezort vnútra disponuje aktuálnymi dátami o využívaní výnosu z poplatku za miestny rozvoj. Najčastejšie samosprávy využívajú tieto financie na obstaranie zariadení slúžiacich na starostlivosť o bezpečnosť, poriadok a údržbu obce alebo obecného majetku, čo potvrdilo 77,4 percenta respondentov. Na financovanie verejných vodovodov alebo kanalizácií využíva tento výnos 28,6 percenta samospráv, na tvorbu štúdií územnoplánovacej dokumentácie 27,4 percenta a na pozemkové úpravy 10,7 percenta oslovených.
Zmeny, ktoré novela zákona platná od novembra minulého roka priniesla, hodnotí pozitívne viac ako 86 percent komunálnych lídrov. Nové možnosti použitia výnosu poplatku za rozvoj už využila viac ako pätina samospráv a ďalších takmer 40 percent plánuje ich využitie v priebehu tohto roka.
Súčasťou ankety bol aj tzv. inflačný koeficient - automatické navyšovanie poplatku kopírujúce infláciu. Negatívne ho podľa rezortu vnútra hodnotí „iba“ 1,2 percenta respondentov. „Takáto výrazná podpora významu inflačného automatu je veľmi dôležitá na to, aby sme uvažovali o jeho zavedení na všetky miestne dane a poplatky a tiež na financovanie preneseného výkonu štátnej správy,“ poznamenal Kaliňák.
Ministerstvo tiež avizuje, že získané dáta využije aj pri ďalších úpravách parametrov predmetného zákona. Cieľom je posilniť finančnú stabilitu samospráv.
„Spätná väzba zo samospráv je najlepším zrkadlom zákona a zároveň jeho skúškou správnosti. O to viac nás teší vysoká účasť v ankete, ktorá nám poskytuje relevantný obraz o tom, ako sa novela poplatku za rozvoj premietla do praxe,“ skonštatoval štátny tajomník MV SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Na základe ankety tak rezort vnútra disponuje aktuálnymi dátami o využívaní výnosu z poplatku za miestny rozvoj. Najčastejšie samosprávy využívajú tieto financie na obstaranie zariadení slúžiacich na starostlivosť o bezpečnosť, poriadok a údržbu obce alebo obecného majetku, čo potvrdilo 77,4 percenta respondentov. Na financovanie verejných vodovodov alebo kanalizácií využíva tento výnos 28,6 percenta samospráv, na tvorbu štúdií územnoplánovacej dokumentácie 27,4 percenta a na pozemkové úpravy 10,7 percenta oslovených.
Zmeny, ktoré novela zákona platná od novembra minulého roka priniesla, hodnotí pozitívne viac ako 86 percent komunálnych lídrov. Nové možnosti použitia výnosu poplatku za rozvoj už využila viac ako pätina samospráv a ďalších takmer 40 percent plánuje ich využitie v priebehu tohto roka.
Súčasťou ankety bol aj tzv. inflačný koeficient - automatické navyšovanie poplatku kopírujúce infláciu. Negatívne ho podľa rezortu vnútra hodnotí „iba“ 1,2 percenta respondentov. „Takáto výrazná podpora významu inflačného automatu je veľmi dôležitá na to, aby sme uvažovali o jeho zavedení na všetky miestne dane a poplatky a tiež na financovanie preneseného výkonu štátnej správy,“ poznamenal Kaliňák.
Ministerstvo tiež avizuje, že získané dáta využije aj pri ďalších úpravách parametrov predmetného zákona. Cieľom je posilniť finančnú stabilitu samospráv.