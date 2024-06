M. Kazaks podporuje odhady trhov pri redukcii sadzieb

Dubrovník 16. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb podľa predstáv trhov, podmienkou však je, že zmierňovanie inflácie bude v súlade s očakávaniami finančníkov. Povedal to koncom tohto týždňa člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Martinš Kazaks. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB v závere minulého týždňa znížila úrokové sadzby, prvýkrát od roku 2019. Zredukovala ich o 25 bázických bodov, pričom depozitnú sadzbu skresala na 3,75 %. Odmietla však dať najavo, či bude v redukcii pokračovať aj na ďalších zasadnutiach.



Kazaks, ktorý je guvernérom lotyšskej centrálnej banky, uviedol, že vývoj inflácie môže byť trochu hrboľatý, je však naďalej presvedčený, že je na ceste k 2-percentnému inflačnému cieľu. To centrálnu banku oprávňuje k ďalším redukciám úrokových sadzieb, avšak pod podmienkou, že nasledujúce ekonomické údaje budú v súlade s odhadmi ECB. "Môžeme niektoré obmedzenia zrušiť, menová politika by si však mala udržať určitú mieru reštriktívnosti, pričom by sme mali postupovať zasadnutie od zasadnutia a vždy zohľadniť najnovšie ekonomické údaje," povedal Kazaks na konferencii v chorvátskom Dubrovníku.



Dodal, že nemá problém so súčasnými odhadmi trhov, ktoré počítajú s jednou alebo dvomi redukciami úrokových sadzieb do konca roka vždy o 25 bázických bodov. V budúcom roku trhy očakávajú ďalšie dve zníženia úrokových sadzieb. Súčasné odhady trhov sú racionálne, dodal Kazaks, podľa neho je tu však stále veľa premenných, ako napríklad rast miezd a to, či tento faktor budú podniky schopné absorbovať, alebo ho presunú na zákazníkov.