M. Kazaks súhlasí s odhadmi trhov na tri redukcie sadzieb v tomto roku

Riga 20. marca (TASR) - Člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Martins Kazaks súhlasí s predpokladmi analytikov, že ECB by tento rok mohla znížiť úrokové sadzby trikrát. Informovala o tom agentúra Reuters.



Stále viac predstaviteľov ECB dalo najavo, že k prvému zníženiu úrokových sadzieb by malo dôjsť v júni. Diskusia sa v súčasnosti zameriava na to, koľkokrát centrálna banka eurozóny úroky do konca roka zredukuje. Analytici predpokladajú, že by sa tak mohlo stať trikrát, pričom niektorí z nich dávajú určitú šancu aj štvrtej redukcii. V prípade depozitnej sadzby, ktorá momentálne dosahuje 4 %, očakávajú, že do konca tohto roka sa dostane na 3,25 %, prípadne až na 3 %.



Kazaks, ktorý je guvernérom lotyšskej centrálnej banky, v rozhovore s agentúrou Reuters uviedol, že s odhadmi trhov v podstate súhlasí. Zároveň však upozornil, že jeho názor neznamená záväzok ani náznak budúcej menovej politiky ECB. "Neznamená to, že ECB určite zníži úrokové sadzby tento rok trikrát. O ďalšom smerovaní sadzieb budeme rozhodovať na každom jednom zasadnutí," dodal. Tohtoročné zasadnutia ECB sú naplánované na 11. apríla, 6. júna, 18. júla, 12. septembra, 17. októbra a 12. decembra.



Kazaksove vyjadrenia tak do veľkej miery podporili postoj holandského člena Rady guvernérov ECB Klaasa Knota, ktorý vidí skôr tri redukcie sadzieb. Podmienkou však je, že nadchádzajúce ekonomické údaje budú naďalej potvrdzovať predpokladané zmierňovanie inflácie.



Na druhej strane, grécky člen Rady guvernérov ECB Jannis Sturnaras uviedol, že vhodné by boli štyri redukcie úrokových sadzieb. Do letnej prestávky, teda do augusta, by mali byť dve, následne od septembra do konca roka ďalšie dve.