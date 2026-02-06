< sekcia Ekonomika
M. Kazaks: Výrazné posilnenie eura by mohlo prinútiť ECB reagovať
Autor TASR
Riga/Brusel 6. februára (TASR) - Výrazné posilnenie eura by mohlo prinútiť Európsku centrálnu banku (ECB) k reakcii. Uviedol to v piatok guvernér lotyšskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Martinš Kazaks. Je tak v krátkom čase ďalším predstaviteľom ECB, ktorý upozorňuje na silný kurz európskej meny. Informovala o tom agentúra Reuters.
Aj keď Rada guvernérov ECB nemá stanovený konkrétny cieľ, čo sa týka kurzu eura oproti doláru, „rýchle posilňovanie európskej meny povedie k zhoršeniu konkurencieschopnosti, a tým ekonomickej aktivity,“ povedal Kazaks. To sa podľa neho odrazí na znížení inflačných vyhliadok a potenciálnej reakcii ECB.
Kazaks je tak ďalším z členov Rady guvernérov ECB, ktorý poukázal na posilňovanie kurzu eura a naznačil, že nie je vylúčená reakcia banky. Koncom januára guvernér rakúskej centrálnej banky Martin Kocher uviedol, že ECB bude možno musieť zvážiť ďalšie zníženie úrokových sadzieb, ak by rast kurzu eura začal vplývať na jej inflačné vyhliadky.
K problému sa vyjadrila tento týždeň aj šéfka ECB Christine Lagardová. Vo štvrtok (5. 2.) na tlačovej konferencii po tom, ako ECB ponechala úrokové sadzby na pôvodnej úrovni, uviedla, že „silnejšie euro by mohlo znížiť infláciu nad rámec súčasných očakávaní“. Zároveň dodala, že táto otázka bola aj predmetom diskusie na štvrtkovom zasadnutí.
