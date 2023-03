M. Kiča: Pri debatách o syntetických palivách uniká podstata problému

Brusel 16. marca (TASR) - Európski ministri envirorezortov sa vo štvrtok oficiálne nezaoberali sporom medzi Nemeckom a Európskou komisiou vo veci syntetických palív a úplného zákazu spaľovacích motorov v EÚ od roku 2035, táto téma však silno rezonovala. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča po skončení sa zasadnutia Rady EÚ pre životné prostredie v Bruseli.



Kiča upozornil, že hoci ministri túto tému nemali medzi oficiálnymi bodmi rokovania, je to aktuálna a živá téma. Spresnil, že v Bruseli rokoval s nemeckou spolkovou ministerkou životného prostredie Steffi Lemkeovou a oboznámil ju s tým, že v stredu (15. 3.) slovenský parlamentný výbor pre európske záležitosti podporil tie štáty EÚ, ktoré úplný zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 spochybňujú.



"Ministerstvo životného prostredia to považuje za predčasný a nie úplne uvážený krok, keďže pozícia výboru nám zväzuje ruky pri ďalších rokovaniach," vysvetlil Kiča.



Zdôraznil, že Slovensko si vypočulo nemeckú pozíciu a zhoduje sa s názorom, že treba o tejto veci intenzívne rokovať. Podľa jeho slov je totiž súčasný stav, ktorý bol vyvolaný prekvapivou zmenou pozície Nemecka, ku ktorému sa pridali ďalšie členské krajiny, "neželaný".



"Vnáša to určitú neistotu pre európsky automobilový priemysel. Slovensko je veľmocou v oblasti automobilového priemyslu, osobitne v elektromobilite. Za posledný rok sme vyrobili okolo 160.000 elektromobilov a pozícia, ktorú zaujal aj výbor pre európske záležitosti, by mala vzniknúť po oveľa rozsiahlejšej diskusii," vysvetlil.



Dodal, že ministerstvo životného prostredia takúto diskusiu pripravuje a bude o tom intenzívne rokovať aj s nemeckými partnermi.



"Na to, aby sme prijali stanovisko, ktoré je najvýhodnejšie pre ochranu životného prostredia na Slovensku a aj pre automobilový priemysel, budeme musieť ďalej rokovať a ponúkame dialóg aj automobilovému priemyslu, aj poslancom z výboru pre európske záležitosti," odkázal.



Na otázku TASR, či medzi krajinami EÚ cítiť istú rozpoltenosť názorov v tejto téme, Kiča uviedol, že kontraproduktívne je to, že uniká skutočná podstata problému. Pripomenul, že Slovensko sa už vo svojej pozícii z roku 2022 pokúšalo mať garantovanú možnosť používania aj syntetických ekologických palív pre spaľovacie motory.



"Diskusia, ktorá prebieha, často smeruje skôr k nejakým politickým útokom a nie je o vecnej stránke, a to vo všetkých krajinách, ktoré to riešia. Zaniká hlavný problém, a to je nájdenie konečného kompromisu medzi eurokomisiou a skupinou týchto štátov. My takýto kompromis hľadáme a ideálne by bolo, keby sa ho podarilo dosiahnuť v krátkom čase s dodatočnými uisteniami o používaní syntetických palív v budúcnosti," zhodnotil situáciu Kiča. Spresnil, že tieto uistenia by sa mali dostať do konkrétneho legislatívneho textu na úrovni EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)