M. Klimek: Prognóza slovenskej ekonomiky sa pravdepodobne zlepší

Bratislava 11. januára (TASR) - Najbližšia prognóza vývoja slovenskej ekonomiky, ktorú pripravuje ministerstvo financií, bude pravdepodobne lepšia ako tá predchádzajúca zo septembra minulého roka. Po stredajšom rokovaní vlády to naznačil štátny tajomník rezortu Marcel Klimek.



Pripomenul, že septembrová predikcia vznikala v čase vrcholiacej energetickej krízy. Napriek tomu predpovedala ekonomický rast SR na tento rok na úrovni 0,6 %, pokiaľ bude prijatý štátny rozpočet. Ministerstvo financií práve začína prípravu novej makroprognózy, ktorú zverejní vo februári.



Situácia na energetických trhoch sa medzitým upokojila, ceny energií klesli a stavy zásobníkov na Slovensku aj v celej EÚ sú vysoké, vyzdvihol Klimek. "Myslím si, že sú predpoklady na to, aby sme z tej krízy vyplávali lepšie, ako sme očakávali," zhodnotil.



Vyzdvihol skutočnosť, že sa parlamentu v závere minulého roka podarilo schváliť štátny rozpočet. Sú tak pripravené prostriedky aj na pomoc firmám s vysokými cenami energií. "Celkový rámec na energie máme spolu s minulým rokom 5 miliárd eur. Myslím, že môže ísť dostatok zdrojov na to, aby podnikateľský segment netrpel," zdôraznil štátny tajomník.



Zároveň pripustil, že dôsledky vojny na Ukrajine znižujú konkurencieschopnosť Európy voči vonkajšiemu svetu. "To je bohužiaľ fakt, ktorý sa dotýka všetkých členských krajín Európskej únie a je to veľká výzva, s ktorou sa bude musieť EÚ popasovať. Je to rámcované aj širšími perspektívami, ako celá energetická a environmentálna politika EÚ," dodal.