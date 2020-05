Klus: Ozdravný balík pre EÚ je vo viacerých prípadoch bezprecedentný

Bratislava 27. mája (TASR) – Ozdravný balík pre Európsku úniu, ktorý dnes predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, je vo viacerých prípadoch bezprecedentný. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus na stredajšom brífingu.



Poukázal na to, že reaguje na zdravotnú krízu, ktorá vyústila do ekonomickej krízy, akú EÚ ešte nezažila. Vysvetlil, že ozdravný balík sa navrhuje v objeme 750 miliárd eur v stálych cenách z roku 2018, čo zodpovedá 809 miliardám v bežných cenách.



"Pôjde o dočasný nástroj, to treba zdôrazniť, ktorý bude smerovať na podporu investícií do našej budúcnosti. Tá by mala byť hlavne zelená a digitálna," povedal štátny tajomník rezortu diplomacie.



Návrh je podľa Klusa bezprecedentný aj preto, lebo reaguje spôsobom, aký EÚ ešte nikdy nerobila.



"Požičia si na finančných trhoch. Splácať bude až oveľa neskôr, hovoríme v tomto prípade o viac ako desaťročí, a v čase, keď na to bude ekonomicky dostatočne silná. Je to novinka, ktorú doposiaľ EÚ nikdy nepredstavila, a predpokladáme, že sa ešte stretne so silnou politickou diskusiou," objasnil Klus.



Štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík sa vyjadril k tomu, čo balík znamená pre Slovensko. "V nasledujúcich siedmich rokoch, čiže nový sedemročný rozpočet, by mal pre Slovensko priniesť zhruba 18 miliárd eur a ten plán obnovy, čiže akási nadstavba tohto rozpočtu - tak sa hovorí, že pre Slovensko by mohla doniesť päť až osem miliárd eur," uviedol Jančík.



Dodal, že z pohľadu Ministerstva financií SR je veľmi dôležité, že nadstavba a dodatočné zdroje sú viazané na štrukturálne reformy. "Vidíme, že z týchto zdrojov by sa mali financovať naozaj zmysluplné investície."



Väčšina krajín prijala návrh Komisie podľa Klusa zatiaľ veľmi pozitívne, ešte stále sa však čaká, ako sa k nemu vyjadria niektoré členské štáty.