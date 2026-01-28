Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
M. Kocher: ECB bude možno musieť zvážiť zníženie úrokových sadzieb

Na archívnej snímke sídlo Európskej centrálnej banky (ECB) vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/DPA

Eurozóna vykázala podľa Kochera omnoho väčšiu odolnosť, než sa pôvodne očakávalo a v súvislosti s rastom v tomto roku je opatrne optimistický.

Autor TASR
Viedeň 28. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude možno musieť zvážiť ďalšie zníženie úrokových sadzieb, ak by rast kurzu eura začal vplývať na jej inflačné vyhliadky. Povedal to v rozhovore pre britský denník The Financial Times guvernér rakúskej centrálnej banky Martin Kocher.

Najnovšie posilňovanie eura oproti doláru je „zatiaľ mierne“ a nevyžaduje si reakciu ECB. Avšak výraznejšie posilnenie by mohlo centrálnu banku prinútiť konať, povedal Kocher v rozhovore pre FT, ktorý zverejnila agentúra Reuters. „Ak bude euro pokračovať v posilňovaní, v určitej fáze by už ECB mohla byť prinútená reagovať,“ dodal s tým, že silnejšie euro zníži ceny dovozu a zhorší konkurencieschopnosť európskych firiem.

Napriek tomu eurozóna vykázala podľa Kochera omnoho väčšiu odolnosť, než sa pôvodne očakávalo a v súvislosti s rastom v tomto roku je „opatrne optimistický“. Nasledujúce zasadnutie ECB je naplánované na 4. a 5. februára. Čo sa týka prípadnej redukcie úrokových sadzieb už v tomto období, Kocher uviedol, že ich zmena ešte nebude podľa všetkého potrebná, dodal však, že vzhľadom na neistotu vo svete je nevyhnutné byť pripravený na všetky možnosti.
