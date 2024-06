M. Kotov: Objemy úspor v druhom pilieri výrazne rastú

Bratislava 18. júna (TASR) - Objem úspor v druhom pilieri výrazne rastie vplyvom predčasných odchodov do dôchodku a aktuálne presahuje výšku 15 miliárd eur. Zhodnotenie fondov, presun úspor a automatický vstup robia z druhého piliera výkonný systém. Uviedol to v utorok predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Miroslav Kotov na tlačovej konferencii.



"Rastie aj počet sporiteľov v druhom pilieri, a to napriek tomu, že máme výrazne zvýšený počet odchodov do predčasného dôchodku. Prekročili sme métu 1,9 milióna sporiteľov," uviedol Kotov s tým, že čísla sú v poslednom roku umocnené aj automatickým vstupom do druhého piliera. Rásť bude podľa neho aj počet a objem dôchodkov vzhľadom na starnutie sporiteľov.



V rokoch 2015 až 2023 boli z druhého piliera vyplatené dôchodky vo výške 305 miliónov eur, z toho viac ako 90 % jednorazovou výplatou. Objem vyplácaných dôchodkov prudko rastie podľa predsedu najmä pre predčasné dôchodky. Zatiaľ čo za vlaňajšok DSS vyplatili viac ako 126 miliónov eur, v prvých piatich mesiacoch toho roku je to 102 miliónov eur.



Jednou z najväčších tém minulého roka bol podľa Kotova presun úspor sporiteľov. "V júni 2023 sa 40 % majetku nachádzalo v indexových fondoch a 60 % v garantovaných fondoch. Pomer majetku sa preklopil a aktuálne máme 60 % majetku v indexových fondoch a v garantovaných 40 %," objasnil s tým, že aktuálne ADSS neeviduje na tento presun žiadne negatívne reakcie sporiteľov, nakoľko im trh nedal príležitosť negatívne reagovať.



Za vlaňajšok vyplatili správcovia úspor podľa predsedu garancie vo výške viac ako milión eur. Zhodnotenie od začiatku roka sa v garantovaných fondoch pohybuje od -2,5 % do 1 %, pričom ročná výkonnosť týchto fondov sa pohybuje od -2 % do 4 %. V skupine negarantovaných fondov sa ročné výkonnosti pohybujú nad 20 %. Od začiatku tohto roka sa pohybovali okolo desiatich percent.



"Rok 2024 je poznačený znížením odvodov na 4 percentá, čo bude mať najsilnejší dosah na mladú generáciu a ich dôchodky z druhého piliera budú o tretinu nižšie. Medzi ďalšie zmeny patrí zavedenie osobitného odvodu pre DSS a znižovanie odplát za správu úspor. Zmeny vo výplatnej fáze sú odsunuté na rok 2026," uzavrel Kotov.