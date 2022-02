Kozelová a Fecko pripravujú novelu na ochranu včely, útoky odmietajú

Bratislava 9. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Monika Kozelová a Martin Fecko (obaja OĽANO) pripravujú rozsiahlu novelu zákona o ochrane zvierat, ktorej časť sa bude zaoberať aj ochranou včely medonosnej na Slovensku. Predkladatelia novely sa zároveň dôrazne ohradzujú voči podľa nich nepravdivým tvrdeniam predsedu Slovenského zväzu včelárov (SZV) Milana Rusnáka, ktorý hovorí o "drastickom obmedzení včelárstva".



Cieľom novely je podľa ich slov nielen zabezpečenie dostatku kvalitnej pastvy pre včely, ale celkovo zvýšenie kvality ich života, čo je zároveň aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.



"Faktom je, že včelám sa dlhodobo nedarí a ich počty v skutočnosti klesajú na celom svete. Preto pripravujeme opatrenia na ochranu včely medonosnej na území Slovenska, kde sú tieto opeľovače ohrozené neprimeranými zásahmi človeka do prírody, prevládajúcim intenzívnym poľnohospodárstvom, klimatickou zmenou, zvýšeným záberom úrodnej pôdy na úkor výstavby a devastovaním a likvidáciou prirodzených biotopov," povedal Fecko.



Devastačný spôsob včelárenia niektorých skupín včelárov pri starostlivosti o ich včelstvá, neúmerné odoberanie zásob medu z úľov spojené s efektom znižujúcej sa úživnosti územia, čo znamená klesajúce množstvo a kvalitu pastvy z dôvodu meniacej sa krajiny a prírody, vedie podľa navrhovateľov k systematickému poškodzovaniu týchto opeľovačov. Prirodzene preto vzniká potreba chrániť týchto citlivých prírodných mediátorov v zákone.



Zámerom pripravovanej novely zákona o ochrane zvierat podľa Fecka určite nie je obmedzenie včelárstva. "Cieľom je zvýšiť úživnosť územia, vďaka čomu sa primerane zvýši počet včiel na štvorcový kilometer, zamedziť prevčeleniu územia, ktoré pri obmedzených zdrojoch včelej pastvy spôsobuje prenos, a prepuknutie chorôb včiel, ako aj ostatných opeľovačov a zamedziť neprirodzenej genetickej degenerácii včelieho organizmu. V žiadnom prípade neobmedzíme stanovištia včelárov, kde sa včelám dlhodobo darilo prežívať aj vo väčšej hustote, o akej hovorí navrhovaná regulácia," vysvetlil Fecko.



"Práve pripravovaná novela zákona o ochrane zvierat zohľadní prirodzené potreby včiel a možnosti krajiny na zlepšovanie úživnosti územia, ako aj ochranu spotrebiteľa. Za úspech totiž nie je prípustné považovať len zvyšovanie počtu včelstiev a včelárov, kritériom musí byť kvalita života včiel, nepotláčanie ich prirodzenosti a dostatok kvalitnej pastvy," dodala Kozelová.



Predseda SZV Milan Rusnák v utorok (8. 2.) stanovisku informoval, že skupina poslancov NR SR okolo Moniky Kozelovej a Martina Fecka pracuje na príprave zákona o ochrane zvierat. Jeho súčasťou má byť podľa neho aj obmedzenie chovu včelstiev na štvorcový kilometer (km2). Ak by bol počet regulovaný na maximálne dve včelstvá na km2, znamenalo by to pokles včelstiev na Slovensku až o 72 %. Počet včelárov by sa tak znížil z aktuálnych približne 22.000 len na niekoľko tisíc.