M. Krajniak: Ak by niekto nemal príspevok na obed, do leta to vyriešim

Bratislava 26. novembra (TASR) – Ak by niekto prepadol cez systém a nedostal by sa k príspevku na obed pre deti, minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že nájde spôsob prostredníctvom dotačnej schémy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Prisľúbil, že ak by k niečomu takému došlo, vyrieši to do leta.



"Dávam verejný prísľub, ak by niekto, vzhľadom na to, že nevieme tú situáciu, čo sa týka 'korony', úplne predvídať, bol taký, že by nemal príspevok ani prostredníctvom obce a nedostal by ani príspevok prostredníctvom daňového bonusu, nájdeme spôsob prostredníctvom dotačnej schémy MPSVR, aby sme mu to vyrovnali," vyhlásil vo štvrtok Krajniak.



Skonštatoval, že tí, ktorí si nemôžu odpočítať daňový bonus a nemôžu dostať príspevok vo finančnej podobe, budú ďalej fungovať v tom režime ako doteraz. Tí, ktorí si môžu odpočítať daňový bonus, to dostanú ako finančný príspevok. Ak by však existovala skupina ľudí, ktorá by prepadla cez tento systém, do leta je pripravený to vyriešiť.



"Daňový bonus bude, ale treba otvorene povedať, že sa to nedotkne skoro 50.000 ľudí. Je tam veľká priepasť," upozornil poslanec Richard Takáč (Smer-SD). Zaujímal sa tiež, aká je záruka, že daňový bonus, keď bude uplatnený, dostanú deti na obed. "Daňový bonus zapríčiní to, že mestá a obce budú mať a takisto aj kraje budú mať neskutočný výpadok z týchto daní," dodal Takáč s tým, že je to ročný výpadok asi 130 – 140 miliónov eur.



"Keď štát prispeje rodičovi na každý deň 1,30 eura vo forme finančného príspevku, ohrozí to tento štát, lebo tí krkavčí rodičia nekúpia svojim deťom teplý obed. Toto tu počúvame celý deň. To je absolútne urážka 99,9 % rodičov na Slovensku," reagoval na kritiku zo strany opozície v pléne Národnej rady (NR) SR. Ak niekde hrozí, že niektorý rodič si peniaze radšej nechá namiesto toho, aby ich posunul dieťaťu na obed, to sú podľa Krajniaka práve tie skupiny obyvateľstva, kde zostáva zachovaný doterajší režim.