M. Krajniak: Automobilkám môže pomôcť kurzarbeit

Bratislava 5. mája (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) pripustil, že by legislatíva trvalého kurzarbeitu mohla pomôcť aj automobilkám pri súčasnom nedostatku čipov. Vyjadril sa tak pred novinármi v stredu počas rokovania vlády.



"Do desiatich dní vždy príslušný orgán, v tomto prípade Ústredie práce, posúdia, že či tá požiadavka je oprávnená," vysvetlil vo všeobecnosti minister a na margo príkladu s čipmi dodal, že to bude pravdepodobne "hraničný prípad". Mal tým na mysli to, že orgány budú musieť posúdiť, či zamestnávateľ postupoval obozretne pri svojej podnikateľskej činnosti a či nemohol počítať s tým, že takáto situácia môže nastať.



Najväčší prínos trvalého kurzarbeitu je podľa neho v garancii pomoci od štátu podnikom v prípade, ak dôjde k nepredvídateľným ekonomickým problémom niektorého zamestnávateľa, čo napokon ohrozuje jeho zamestnancov. Štát pomôže nie vtedy, keď firma zle podnikala, či niečo zanedbala, ale vtedy, ak zakročí vyššia moc – napríklad pandémia.



"Poviem príklad – ak by mal (podnikateľ) kľúčového dodávateľa, ktorý vyhorí a on na základe toho musí na pár týždňov obmedziť výrobu – už sme si overili, že by bolo hlúpe tých ľudí najskôr prepustiť, a potom im o pár týždňov hľadať prácu. Lepšie je, keď im štát pomôže tých pár týždňov preklenúť," vysvetlil Krajniak a podotkol, že sa tento postup osvedčil aj počas pandémie.



Legislatívu o trvalom kurzarbeite schválil v utorok (4. 5.) parlament. Čaká na podpis prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Zákon má byť účinný od 31. decembra tohto roka okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2022, či 1. januára 2023.