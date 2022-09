M. Krajniak avizuje zákon o zastropovaní cien na septembrovú schôdzu

Bratislava 4. septembra (TASR) - Na dodatočnom zdanení monopolov, ku ktorému sa pridá aj špeciálny odvod bánk, sa poslanci v Národnej rade (NR) SR určite budú vedieť dohodnúť. Myslí si to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Doteraz to vo vládnej koalícii vetovala strana SaS.



"Tie návrhy sú v parlamente a ja si myslím, že na tomto sa na sto percent dohodneme. K tým návrhom na zdanenie monopolov treba pridať aj odvod bánk," uviedol Krajniak v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Takto získané peniaze sa potom podľa neho môžu použiť na kompenzácie vysokých cien energií.



Najdôležitejšie je však podľa ministra zabezpečiť zastropovanie týchto cien. "Musíme zákonom umožniť, aby sme v stave energetickej núdze vedeli zastropovať koncové ceny elektriny pre domácnosti, pre firmy, pre zariadenia sociálnych služieb," zdôraznil s tým, že návrh tohto zákona by mal byť už na najbližšej septembrovej schôdzi parlamentu.



Podpredseda opozičného Smeru-SD mu vytkol, že až teraz hovorí o stropovaní cien, na ktoré opozícia upozorňuje už rok. "Realita je taká, že vašim nekonaním ste spôsobili, že SR má štvrtú najvyššiu infláciu v rámci Európy. Pretože ste nepomáhali vtedy, keď bolo treba, pri tých komoditách, ktoré majú veľký podiel na zdražovaní. To sú napríklad pohonné hmoty," vyhlásil.



V antiinflačnom balíčku podľa Blanára vláda nepripravila pomoc napríklad pre dôchodcov. Mnohé, čo Krajniak hovorí, sú podľa neho len sľuby, ktoré sa nemusia naplniť. "Vysokú infláciu dnes chcete naháňať vyplácaním a sľubujete holuba na streche. Minister Matovič vám pravdepodobne nič nedá, neviem, ako to chcete urobiť v menšinovej vláde," upozornil.



Krajniak považuje za isté, že na jeseň bude nejaká forma 14. dôchodku. Avizoval tiež valorizáciu dôchodkov od budúceho roka o 11,8 %. Súčasne však vláda podľa neho musí pomôcť aj rodinám s deťmi. "Viem teraz povedať, že od januára pôjde minimálne miliarda rodinám s deťmi navyše a minimálne miliarda dôchodcom navyše. V skutočnosti to bude viac," dodal Krajniak.