M. Krajniak chce rokovať s Ministerstvom financií

Bratislava 7. mája (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) chce s rezortom financií hľadať spôsob, ako by sa mohol zvýšiť príspevok na opatrovanie aj napriek krízovej situácii na Slovensku. Schválený rozpočet na tento rok totiž s jeho rastom nepočítal. Ministerstvo práce preto stiahlo vo štvrtok z rokovania vlády materiál, ktorým sa mala stanoviť výška tohto príspevku, ale aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie.



"V tomto roku nie je na zvýšenie tohto príspevku naplánované ani euro. Nakoniec po dohode sme sa rozhodli, že tento bod stiahnem a budem rokovať s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO), akým spôsobom by sme vedeli tento príspevok prípadne zvýšiť, prípadne nejakým iným spôsobom pomôcť ľuďom, ktorí opatrujú, starajú sa o svojich blízkych, alebo o ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú," povedal po rokovaní vlády Krajniak. Podľa neho má kabinet na stanovenie výšky ešte dosť času, keďže suma má platiť od 1. júla tohto roka. "Máme mnoho obdobných takýchto príspevkov v sociálnej oblasti a v sociálnej pomoci. Zvažujeme, aby sa nestalo, že niekomu niečo zvýšime a druhému nie. Potom budú logické otázky, prečo máme rozdielny meter. Je jasné, že nebudeme mať na to, aby sme plošne všetkým zvýšili všetko," podotkol Krajniak s tým, že sa hľadá "nejaké dlhodobejšie riešenie".



Výška príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP) je ustanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných osôb ŤZP a od rozsahu poskytovaného opatrovania



"Tohtoročný rozpočet, ktorý bol schválený minulou vládou, je vlastne podvod na ľuďoch," vyhlásil Heger s tým, že viaceré veci v rozpočte neboli rozpočtované. "Bol by som veľmi rád v situácii, v akej je Nemecko, ktoré sa usilovne pripravovalo na neúrodné časy. Dnes majú dostatok peňazí, Slovensko v takej situácii nie je. Adresnosť má omnoho väčšiu prioritu ako kedykoľvek predtým. Každé euro musíme obracať veľmi obozretne," podotkol Heger.