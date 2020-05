M. Krajniak: Chceme pomáhať zamestnávateľom aj po otvorení ekonomiky

Bratislava 16. mája (TASR) - V záujme štátu je pomáhať zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) aj po otvorení ekonomiky. Avizoval to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že v hre je aj nástroj kurzarbeit, ktorý by mohol na Slovensku fungovať natrvalo ako v západnej Európe.



"Prostriedky, ktoré sa nám podarilo z eurofondov posťahovať, chceme vyplácať nielen teraz počas troch mesiacov, keď je kríza najväčšia, chceme pomáhať SZČO a zamestnávateľom, aby udržali pracovné miesta aj po otváraní ekonomiky. Budeme v pomoci pokračovať aj ďalej," vyhlásil Krajniak. Vláda len uvažuje nad mechanizmom, ako sa bude táto pomoc poskytovať s postupným otváraním ekonomiky.



Minister práce hovorí, že Slovensko je na tom z hľadiska vyplácania pomoci počas koronakrízy lepšie ako okolité štáty, akými sú napríklad Maďarsko či Česká republika. Verí, že vyplácanie pomoci v máji bude rýchlejšie, lebo zamestnávatelia, ktorí o pomoc požiadali, nebudú musieť nanovo podávať žiadosti, ale už len výkazy. "Všetci tí, ktorí už podpísali dohodu, keď už budú žiadať o pomoc za apríl, tak dostanú peniaze počas niekoľkých dní, lebo už budú posielať iba výkaz. Celá administratíva je už za nami," povedal Krajniak.



Vláda diskutuje o trvalom zavedení nástroja kurzarbeit, ktorý sa využíva aj počas súčasnej koronakrízy. "My by sme radi tento nástroj adaptovali na slovenské pomery. V západnej Európe je systém urobený tak, že zamestnávateľ aj zamestnanec prispievajú akoby časť svojich odvodov na kurzarbeit a keď príde kríza, tak zamestnanec nie je prepustený, ale je to akoby špeciálna dávka, ktorú dostáva. Debatujeme už týždne so zamestnávateľmi aj s odborármi, akým spôsobom takýto alebo veľmi podobný systém zaviesť," povedal Krajniak. Na zavedenie kurzarbeitu nastálo však podľa neho treba diskusiu so zástupcami zamestnancov aj zamestnávateľov. "Ide o to, aby sme nastavili taký model, ktorý bude vyhovovať všetkým. Štát takýto model krízového riešenia určite podporí," uviedol Krajniak.



Podpredseda parlamentného sociálneho výboru a opozičný poslanec parlamentu Ján Richter (Smer-SD) označil kurzarbeit za krízový nástroj, v minulosti tiež štát podľa jeho slov prispieval firmám na udržanie miest. Tiež uviedol, že bývalá vláda odovzdala tej novej "čistý stôl". "Sociálne veci boli poriešené, mali sme najnižšiu nezamestnanosť," povedal Richter. Podľa neho sú viacerí zamestnávatelia v súčasnosti zneistení, aby sa nestalo, že nedostanú pomoc a budú musieť prepúšťať. "Čísla sú varovné, neprepúšťajú veľké firmy, ale tí menší, živnostníci, 'eseročky' budú reagovať týmto spôsobom. Bola základná chyba, že sa na začiatku až príliš optimisticky ponúkli riešenia," myslí si Richter.



Exminister práce upozorňoval najmä na to, že realokovať zdroje v rámci jednotlivých operačných projektov nie je jednoduché. "Podarilo sa tieto veci vyriešiť, ale trvalo to dlho. Prvé žiadosti, ktoré zamestnávatelia, prípade živnostníci dávali, tak sa im vrátili. Možno vtedy sa mali na ministerstve práce a na ústredí práce viac zamerať na túto oblasť," tvrdí Richter.



Krajniak vyčíslil, že doteraz bola vyplatená pomoc v objeme 106 miliónov eur a štát pomohol zhruba pol miliónu ľudí. "Museli sme peniaze nájsť z nevyplatených eurofondov, vybaviť v Bruseli ich použitie. V Česku majú 80 % chybovosť žiadostí, na Slovensku je to hlboko pod 50 %," upozornil Krajniak s tým, že aj žiadosti mali menej strán ako v iných krajinách. "Naša pomoc je primeraná v rámci stredoeurópskeho meradla aj primerane rýchlo vyplácaná. Aj keď chápem, že každý podnikateľ by bol v tejto situácii radšej, keby mu prišli peniaze na účet skôr. Viem však, že teraz v máji to bude minimálne o týždeň kratšia lehota, ako to bolo doteraz," povedal Krajniak.