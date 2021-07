M. Krajniak chystá novelu zákona o sociálnych službách

Bratislava 13. júla (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) chystá novelu zákona o sociálnych službách a novelu živnostenského zákona. Cieľom je najmä vytvorenie právnych podmienok pre zvýšenie finančnej podpory na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) krízovej intervencie zo štátneho rozpočtu, cez kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej legislatíve, zverejnenej na portáli slov-lex.sk.



Legislatíva má za cieľ aj zaviesť valorizáciu výšky tejto finančnej podpory na príslušný kalendárny rok nariadením vlády. Meniť sa má aj doterajší register poskytovateľov sociálnych služieb. Má byť efektívnejší a zrozumiteľnejší pre občana.



"Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť na rovnakom základe prístup fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu, k spolufinancovaniu sociálnej služby poskytovanej neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov," skonštatoval rezort práce v materiáli.



V zhodnotení súčasného stavu rezort napísal, že výška príspevku na spolufinancovanie zo strany štátu sa nezvyšovala od roku 2012, a to aj napriek medziročne narastajúcim prevádzkovým nákladom. "Tieto zariadenia sociálnych služieb poskytujú sociálne služby najmä ľuďom bez domova a osobám ohrozených správaním iných osôb, čiže aj osobám prežívajúcim násilie vo svojej domácnosti, kde zabezpečenie udržateľnosti a dostupnosti sociálnej služby je v rámci zabezpečenia základných životných podmienok osobitne naliehavé," doplnil rezort. Takisto register poskytovateľov považuje ministerstvo v súčasnom stave za neprehľadný.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy noviel zákonov do 19. júla. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je júl alebo august 2021.