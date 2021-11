M. Krajniak chystá nový zákon o kontrolách v oblasti sociálnych vecí

Bratislava 24. novembra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) chystá nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú predložil na portáli Slov-lex.sk. Cieľom je vytvoriť systém dozoru v oblasti sociálnych vecí a prispieť tak k zvýšeniu kvality sociálnej starostlivosti na Slovensku.



Nová legislatíva by mala zabezpečiť, aby mohol rezort práce vykonávať tzv. správny dozor, teda kontrolnú činnosť aj voči nepodriadeným subjektom. "V ďalšom postupe správneho dozoru bude ministerstvo právne relevantným spôsobom reagovať na zistené nedostatky, napríklad rozhodovať o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov či o sankciách," napísal rezort v materiáli.



Na tento účel sa má na ministerstve zriadiť nový útvar. Ten bude v subjektoch kontrolovať napríklad dodržiavanie zákonnosti pri uplatňovaní práva sociálneho zabezpečenia, účelnosť peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia či kvalitu a rozsah pomoci, na zabezpečenie ktorej sa poskytuje peňažný príspevok. Útvar bude môcť kontrolovať aj kvalitu vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.



"Pripravovaný návrh zákona sleduje posilnenie ochrany najzraniteľnejších fyzických osôb vzhľadom na ich dlhodobú závislosť na pomoci inej osoby pri sebaobsluhe, vzhľadom na vek alebo ťažké zdravotné postihnutie," napísal rezort v predbežnej informácii.



Rezort argumentuje potrebu prijatia nového zákona tým, že súčasný systém kontroly a dohľadu nad poskytovaním sociálnej pomoci je fragmentovaný a neefektívny. "Kompetencie v jeho vykonávaní sú rozdelené medzi samosprávami, viacerými organizačnými útvarmi ministerstva, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny," vymenoval rezort.



Takisto vyzdvihol, že súčasný systém dohľadu vôbec nepokrýva takmer 75.500 osôb, ktorých starostlivosť zabezpečujú neformálni opatrovatelia a osobní asistenti.



Podľa návrhu v predbežnej informácii by mala nová právna úprava kontroly v oblasti sociálnych vecí byť účinná od 1. júla 2022. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy zákona formou zasielania podnetov do 7. decembra. Pripomienkové konanie bude pravdepodobne tiež v decembri.