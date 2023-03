M. Krajniak: Činnosť tripartity bude v najbližšom období pokračovať

Bratislava 1. marca (TASR) - Činnosť Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) bude v najbližšom období pokračovať. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády dočasne poverený minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



"Dohodli sme sa (so zamestnávateľmi) na tom, ako budeme ďalej pokračovať. Budúci týždeň budeme rokovať na úrovni predsedníctva tripartity a ten ďalší týždeň už na úrovni plenárneho zasadnutia. Bližší termín plenárneho zasadnutia spresníme budúci týždeň na zasadnutí predsedníctva," priblížil Krajniak.



"Na predsedníctve tripartity budúci týždeň si prejdeme všetky poslanecké návrhy zákonov, ktoré na najbližšej schôdzi Národnej rady (NR) SR majú byť prerokované," vysvetlil.



O tých návrhoch zákonov, ktoré by mohli byť v niečom otázne alebo sporné z pohľadu sociálnych partnerov, či už sú to zamestnávatelia alebo odborári, sa podľa ministra práce bude diskutovať zvlášť. "V prípade, že to bude potrebné, predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) ich zaradí až na koniec schôdze Národnej rady SR, aby bol dostatočne dlhý čas na doladenie prípadných sporov," dodal Krajniak.



Zástupcovia zamestnávateľov na protest proti schváleniu novely Zákonníka práce a zvýšení príplatkov 12. decembra 20222 odmietli pokračovať v rokovaní HSR. Rokovanie tripartity bolo preto ukončené. Zamestnávatelia vyjadrili nespokojnosť so schválením zmien v Zákonníku práce poslancami NR SR týkajúcich sa zvýšenia mzdových ohodnotení, teda príplatkov ku mzde napríklad za nočné, prácu v sobotu alebo v nedeľu.