M.Krajniak: Diskusia o vyššej pandemickej PN a OČR za máj sa presunula

Bratislava 5. mája (TASR) – Vládna garnitúra vypustila zo svojho stredajšieho programu bod o vyššom pandemickom nemocenskom (PN) a ošetrovnom (OČR) za mesiac máj. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) počas rokovania vlády vysvetlil, že to bolo vecou dohody, pretože Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje novú koncepciu riadenia pandémie, v ktorej sú zahrnuté aj všetky ostatné súvisiace opatrenia, teda aj sociálne. O vyšších dávkach pandemickej PN a OČR za máj sa tak má na pôde vlády diskutovať o týždeň.



"My sme v pondelok (3. 5.) predložili taký návrh, aby všetky sociálne opatrenia – vrátane napríklad prvej pomoci – boli naviazané na jednotlivé stupne COVID automatu," vysvetlil minister. Ten sa však momentálne aktualizuje.



Rezort práce navrhoval napríklad to, aby jednotlivé opatrenia v rámci prvej pomoci zohľadňovali epidemiologické riziko či rozsah uzavretia ekonomiky. Zohľadniť chce vláda aj to, že počet ľudí, ktorí čerpajú pandemické ošetrovné, je momentálne omnoho nižší ako v minulosti.



Pôvodný návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý sa nakoniec z rokovania vypustil, sa týkal výšky pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného. Rezort navrhoval, aby bola opäť, rovnako ako v apríli, na úrovni 75 % denného vymeriavacieho základu, teda prakticky na úrovni 100 % čistej mzdy.