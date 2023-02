M. Krajniak: Generálny pardon sa môže dotknúť 1,07 milióna subjektov

Bratislava 3. februára (TASR) - Situáciu dlžníkov Sociálnej poisťovne (SP) uľahčí generálny pardon, ktorý sa dotkne približne 1,07 milióna subjektov. Prináša pomoc dlžníkom, ktorí sa nachádzajú v dlhovej pasci. V piatok to na tlačovej konferencii povedal dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



Generálny pardon začal platiť v stredu (1. 2.). Týka sa všetkých dlhov z odvodov, ktoré voči SP vznikli do vlaňajšieho leta. "Generálny pardon bude trvať sedem mesiacov," uviedol Krajniak s tým, že to je najdlhší generálny pardon, ktorý na Slovensku bol. "Dávame možnosť ľuďom vyrovnať si svoje záväzky," doplnil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Juraj Káčer.



Ak do konca augusta 2023 uhradia dlžníci všetko dlžné poistné, ktoré im vzniklo do 1. júla 2022, a predložia ďalšie potrebné doklady, SP im odpustí úhradu dlžného penále. Ako priblížila predkladateľka návrhu generálneho pardonu Petra Hajšelová (Sme rodina), podmienkou je, že platiteľ v SP zaplatí celú výšku dlžného poistného.



SP bude od marca pravidelne upozorňovať klientov, ktorým môže generálny pardon pomôcť. Prvé hromadné oddlženie zabezpečí SP v apríli. Proces vykoná automaticky u klientov, o ktorých má všetky potrebné údaje. Pravidelne bude penále odpúšťať do konca augusta 2023 a následne o odpustení bude písomne informovať.