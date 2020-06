M. Krajniak: Inštitút sezónnej práce vytvára 5000 pracovných miest

Bratislava 5. júna (TASR) – Inštitút sezónnej práce by mal pomôcť ovocinárom aj zeleninárom, zároveň vytvorí 5000 nových pracovných miest. Na tento projekt bolo vyčlenených 12 miliónov eur. Na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



"Podstatou tohto projektu, ktorý spúšťame v čase od júna 2020 až do decembra 2021, je, aby ovocinári a zeleninári mohli zamestnávať občanov SR pri zbere úrody, pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť to, že v čase zatvorených hraníc hrozilo, že nám tohto roku v tejto sezóne zostane úroda na poliach v sadoch," priblížil Krajniak.



Rezort financií vyčlenil na toto opatrenie 12 miliónov eur, čo umožní dotovať odvody pre takto zamestnaných ľudí v maximálnej výške 398,52 eura mesačne. Odvody bude podľa ministra práce platiť štát do výšky hrubej mzdy zamestnanca v hodnote 820 eur mesačne. "Každý zamestnanec môže byť zamestnaný šesť mesiacov v tomto projekte a celková výška pomoci je 2390 eur na jedného zamestnanca," ozrejmil Krajniak. Ministerstvo financií prišlo podľa šéfa rezortu Eduarda Hegera (OĽaNO) s touto finančnou injekciou, aby toto povolanie bolo počas tejto sezóny atraktívne aj pre občanov Slovenska.



Projekt je nastavený zatiaľ do roku 2021. "Do budúceho roka by sme už chceli priniesť stabilnú legislatívu, aby s tým naozaj mohli dlhodobo počítať všetci pestovatelia ovocia, zeleniny, zemiakari," dodal Krajniak.



Minister práce zároveň poukázal na to, že od marca a apríla boli nahlásené hromadné prepúšťania na Slovensku zhruba s 5000 ľuďmi. Krajniak doplnil, že pre to, aby sa tento inštitút nezneužíval, platí pravidlo, že sa to má týkať len tých, ktorí sú v evidencii nezamestnaných dlhšie ako tri mesiace.