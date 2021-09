M. Krajniak: Inštitút sezónnych prác by mal fungovať od budúceho roka

Bratislava 22. septembra (TASR) - Tzv. inštitút sezónnych prác by mal fungovať od budúceho roka. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v reakcii na utorkovú (21. 9.) výzvu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a pestovateľských zväzov.



"Áno, veľmi o návrhu o inštitút sezónnych práce uvažujeme. Chceme jeho zavedenie stihnúť aj v spolupráci s poslancami Národnej rady (NR) SR a v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva do začiatku budúcoročnej poľnohospodárskej sezóny. Nemá sa týkať iba poľnohospodárskych prác, ale napríklad aj cestovného ruchu, v ktorom sú tiež zamestnania sezónneho charakteru," priblížil.



Informoval, že začiatkom tohto týždňa dostal analýzu o tom, ako v jednotlivých krajinách EÚ riešia spomínanú problematiku. "Najlepší sa nám zdá poľský model. Je tam však jeden problém, ktorý nemáme vyriešený, o tom musíme diskutovať. Poliaci pre to v poľnohospodárstve zaviedli osobitný systém sociálneho zabezpečenia. A to je vec, ktorá sa nedá urobiť zo dňa na deň," upozornil.



"O probléme rokujeme so všetkými zainteresovanými, najmä s poslancami Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, s ministerstvom pôdohospodárstva. Riešenie bude určite prijaté aj schválené do začiatku budúcej poľnohospodárskej sezóny," dodal Krajniak.



Slovenskí pestovatelia vyzývajú štát, aby zaviedol dlhoočakávaný inštitút sezónnych prác. Uviedol to v utorok na tlačovej besede predseda SPPK Emil Macho, za účasti predstaviteľov pestovateľských zväzov. Ten by mal podľa Macha uľahčiť zamestnávanie ľudí na brigádnické práce v sadoch. Predstava podľa neho je, aby sa zrýchlilo a odbyrokratizovalo zamestnávanie nielen Slovákov, ale aj ľudí z tretích, mimoeurópskych krajín.



"Pestovateľom stále chýbajú brigádnici. Pre nedostatok pracovných síl v tomto roku nepozbierame približne 25 % celkového množstva ovocia. Nižšia úroda kvalitných plodov u nás automaticky znamená viac nekvalitného dovozu," uviedol predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga. Inštitút sezónnej práce u ovocinárov by podľa Vargu využívalo ročne asi 2000 pracovníkov.