M. Krajniak: Je otázne, či sa na návrh zdanenia ropy dá uplatniť veto

Bratislava 18. mája (TASR) – Hnutie Sme rodina nemá problém s vecným aplikovaním návrhu na zdanenie lacnejšej ruskej ropy. Vyhlásil to v stredu pred rokovaním vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Zároveň je podľa neho otázne, či sa dá na toto opatrenie uplatniť veto, keďže je to dohodnuté so subjektom, ktorého sa to týka.



"Videl som ten návrh aj v legislatívnej podobe a vo vecnej som o ňom vedel skôr," priblížil Krajniak. Skonštatoval, že keď dá niekto veto, tak to platí. Prípad Slovnaftu je však podľa neho iný. Podotkol, že tento návrh má "zastropovať" ceny benzínov na úroveň spodnej tretiny cien v Európskej únii (EÚ).



"Súčasťou toho by bola garancia, že ľudia na Slovensku nebudú mať ceny benzínu vyššie, ako, dajme tomu, že je v priemere tá jedna tretina najnižších cien a súčasne by to bol značný príjem pre štátny rozpočet, ktorý sa dá použiť na pomoc ľuďom. Takže je otázne, či na toto sa dá dať veto, keďže je to vlastne po dohode s tým subjektom, ktorého sa to týka," poznamenal.



Minister práce na stredajšie rokovanie predložil aj jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa. Priblížil, že 327.417 rodín je s jedným dieťaťom, alebo sú to rodičia, kde jeden si uplatňuje prídavok na jedno dieťa a druhý na druhé dieťa, 253.194 rodín dostane 200 eur, lebo majú dve deti, 57.326 rodín dostane 300 eur a 21.192 rodín dostane 400 eur a viac. Potvrdil, že na tomto návrhu je dohoda v koalícii.



Diskutovať na vláde budú podľa Krajniaka aj o ďalších návrhoch pomoci. Návrh, ktorý predstavila SaS, si dal prepočítať Inštitútom pre sociálnu politiku. "To, čo SaS predstavila, keď sme to prepočítali, je to nekrytých 900 miliónov eur," vyčíslil s tým, že viac ako 500 miliónov eur v budúcom roku by bol náklad na úkor miest a obcí, čo je podľa neho rovnaká suma, s ktorou počíta aj návrh na podporu rodín.



Dodal, že sú tri možnosti, ako kryť pomoc ľuďom, a Sme rodina je pripravená podporiť ktorúkoľvek z nich alebo ich kombináciu. Jednou z možností je podľa Krajniaka znížiť výdavky na investície v tomto a budúcom roku, ďalšou je ísť čiastočne na deficit a treťou sú dodatočné príjmy.