M. Krajniak je spokojný s vývojom na trhu práce

Bratislava 14. augusta (TASR) – Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) je spokojný s tým, že situácia na trhu práce sa javí lepšie, ako sa odhadovalo. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii s tým, že zafungovala tzv. prvá pomoc.



Odhady, o koľko by mala stúpnuť nezamestnanosť, sa podľa neho v súčasnosti ukazujú ako lepšie. Za jeden z dôvodov považuje tzv. prvú pomoc, ktorá podľa ministra pomohla uchrániť viac ako 500.000 pracovných miest.



Z rýchleho odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR vyplýva, že celková zamestnanosť v druhom štvrťroku dosiahla 2,387 milióna osôb. Medziročne klesla o 2,6 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť znížila oproti druhému štvrťroku 2019 o 2,3 % a oproti prvému štvrťroku 2020 o 1,1 %.



Slovenská ekonomika sa zároveň v druhom štvrťroku tohto roka medziročne prepadla o 12,1 %. Výsledok je podľa ŠÚ SR lepší ako očakávania, a to vďaka júnovým výkonom ekonomiky.