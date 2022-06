Krajniak:Dohoda na zvýšení platov v štátnej sfére by mala prísť v lete

Bratislava 22. júna (TASR ) - K dohode o zvýšení platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe by mohlo prísť počas leta. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) k začiatku rokovaní o platoch medzi odborármi a rezortom financií.



"Nie nezúčastním sa na stretnutí odborárov a ministerstva financií. Som o stretnutí informovaný. Viem o ňom, viem aké veci sa na ňom budú prerokovávať. Som rád, že sa tieto rokovania dnes začnú," priblížil.



Od rokovaní má Krajniak podľa svojich slov "veľmi presné očakávania". "Chceme urobiť veľkú dohodu so zástupcami zamestnávateľov, ktorí zastupujú ľudí pracujúcich v štátnej a verejnej službe. Túto dohodu chceme doplniť o zamestnancov zariadení sociálnych služieb, napríklad o zdravotné sestričky, ktoré pracujú v súkromných ambulanciách, hoci formálne nie sú štátnymi zamestnancami. Máme dohodnutú stratégiu aj máme nejaké mantinely, čo si vieme dovoliť pri zvyšovaní platov," povedal.



"Myslím si, že je veľký predpoklad, že v priebehu leta by mohlo dôjsť k serióznej dohode a nielen o zvyšovaní platov počas tohto roka. Chceli by sme to urobiť na dva roky tak, aby aj v budúcom roku mali garantované ďalšie zvýšenie platov," dodal Krajniak.