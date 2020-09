M. Krajniak: Konanie odborárov sa mi zdá ako mediálne divadlo

Bratislava 11. septembra (TASR) – Konanie Konfederácie odborových zväzov (KOZ), ktorí chcú od 17. septembra v šiestich krajských mestách organizovať protesty, považuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) za mediálne divadlo. Vyjadril sa tak na piatkovej tlačovej konferencii.



Podľa ministra Krajniaka KOZ podceňuje pracujúcich ľudí. "My tu máme najväčšiu ekonomickú krízu od 2. svetovej vojny. Stovky a stovky miliónov máme výpadok na výbere daní a poistného," podotkol Krajniak s tým, že podľa neho si každý človek na Slovensku uvedomuje, že nežije v normálnej ekonomickej dobe. "A napriek tomu sme zvýšili minimálnu mzdu, bolo to tretie najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy v histórii Slovenska," uviedol minister.



"Ja sa stretnem s kýmkoľvek, kto môže napomôcť tomu, aby ľudia mali dôstojnú prácu v dôstojných podmienkach a za dôstojný zárobok," uviedol Krajniak. Ako dodal, od začiatku svojho pôsobenia na MPSVR sa stretával aj s KOZ, ale aj s jednotlivými zväzmi, ktoré sú v nich zastúpené. "Považujem za prirodzené, že sa stretnem s kýmkoľvek, kto má záujem sa stretnúť, dávať nejaké návrhy, ktoré môžu zlepšiť postavenie zamestnancov a pracujúcich ľudí na Slovensku," dodal Krajniak s tým, že rovnako sa stretáva aj so zástupcami zamestnávateľov.



"Treba sa rozprávať, ja som vždy za to, aby sme sa rozprávali, ale ja neviem donútiť druhú stranu, aby sa rozprávala," uzavrel minister. Na otázku, či očakáva iniciatívu odborárov o rozhovor, Krajniak odpovedal, že nič neočakáva.



"Budúci týždeň máme rokovanie predsedníctva tripartity, na ktoré som, samozrejme, poslal pozvánku aj zástupcom odborov, tam sa rokuje vždy o ďalších zákonoch, ktoré idú do parlamentu," uviedol Krajniak s tým, že aj to je miestom pre debaty, príspevky a protinávrhy, ale aj na spory a konštruktívnu diskusiu, z čoho môže vzísť lepšie riešenie.