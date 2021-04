M. Krajniak: Meno nového ministra práce by mohli oznámiť o týždeň

Bratislava 1. apríla (TASR) - Sme rodina naďalej prehodnocuje nomináciu na post ministra práce, ktorý zatiaľ ani po rekonštrukcii vlády obsadený nie je. Exminister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si myslí, že budúci týždeň by už mohli mať meno nominanta, nateraz nechcel žiadne konkrétnosti povedať. Dodal, že budúci týždeň zasadne zrejme aj ich predsedníctvo a klub.



"Hovoriť o menách je predčasné, my sa ešte poradíme. Pravdepodobne v utorok (6. 4.) budeme mať naše predsedníctvo a klub, kde sa dohodneme na ďalšom postupe," povedal. Pripustil aj možnosť, že by si hnutie Sme rodina vymenilo jedno ministerstvo s inou koaličnou stranou. Všetko však závisí od dohody. Krajniak nevie o výhradách prezidentky voči ich poslancovi Jozefovi Hlinkovi, o ktorom sa hovorilo ako o možnom ministrovi.



Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský rovnako uviedol, že meno nominanta povedia až potom, ako sa dohodnú, a možné úvahy komentovať nechcel. "Sme rodina v tejto chvíli prehodnocuje miesto ministra práce," uzavrel.



Miesto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny sa uvoľnilo po demisii Krajniaka počas vládnej krízy. Odôvodnil to snahou prispieť k rekonštrukcii vlády a vyriešeniu krízy. Ako jeho možný nástupca sa spomínal poslanec Hlinka, ktorý sa v stredu (31. 3.) aj stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Hlava štátu však vo štvrtok menovala nový kabinet pod vedením Eduarda Hegera (OĽANO) bez ministra práce.