Krajniak chce odmeniť zamestnancov zariadení sociálnych služieb

Nitra 19. júna (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR bude hľadať v rámci svojich možností v spolupráci s ministerstvom financií peniaze na odmeny pre pracovníkov zariadení sociálnych služieb (ZSS). „Mimoriadna odmena súvisí s namáhavou a stresujúcou prácou počas krízového obdobia. Zamestnanci ZSS museli pracovať vo veľmi reštriktívnom režime a aj vďaka nim máme najmenej smrteľných prípadov ochorenia COVID-19 v týchto zariadeniach spomedzi všetkých štátov sveta. Kým u nás je to 3,5 prípadu na milión obyvateľov, v Kanade to je 161 ľudí,“ skonštatoval počas návštevy ZSS Borinka v Nitre minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Minister zároveň pripomenul, že vláda schválila v stredu (17. 6.) zvýšenie finančného príspevku pre ZSS v budúcom roku o približne 10 percent oproti tomuto roku. „Malo by byť teda aj viac peňazí na platy zamestnancov. Samozrejme, rozpočítanie bude závisieť od zriaďovateľa i konkrétneho zariadenia,“ povedal Krajniak.



Zariadenie sociálnych služieb Borinka v Nitre je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom v Nitre. V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov. Od 1. júla 2015 poskytuje integrovanú dlhodobú sociálnozdravotnú starostlivosť. V špecializovanom zariadení sú klienti najmä s Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencií. Súčasná kapacita zariadenia je 160 miest. O klientov sa stará 123 zamestnancov, z toho 82 odborných.



Súčasťou ubytovacieho traktu je stravovacia prevádzka aj práčovňa, v objekte sa nachádza nový nákladný výťah a taktiež komunikačný systém sestra – klient. Ubytovací objekt je vybavený bezbariérovým prístupom pre imobilných klientov a plošinou pre transport klientov na lôžku pri prevoze do zdravotníckych zariadení a späť. Pre sociálno-pracovnú rehabilitáciu slúži klientom päť miestností vybavených príslušným zariadením. V roku 2014 bola z prostriedkov MPSVR SR zriadená multifunkčná senzorická miestnosť Snoezelen, ktorá slúži na relaxáciu a stimuláciu zmyslov klientov trpiacich najmä psychickými chorobami s pridruženým telesným postihnutím.