M. Krajniak: Najväčší záujem pri nájomnom bývaní je o trojizbové byty

Na snímke zľava predseda Národnej rady SR Boris Kollár, podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (všetci Sme rodina) počas tlačovej konferencie na tému nájomné bývanie v Bratislave v pondelok 15. augusta 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. augusta (TASR) - Pri štátom regulovanom nájomnom bývaní je najväčší záujem o trojizbové byty, pričom na východe Slovenska ľudia viac preferujú aj štvorizbové byty. Vyplýva to z prieskumu medzi pracovníkmi rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého výsledky v pondelok predstavil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Záujem o pripravované štátom regulované bývanie je rovnomerný v celej krajine.," povedal Krajniak. V internom prieskume rezort oslovil 45.000 ľudí a vrátilo sa mu 3044 odpovedí. Zaujímavá je pre investorov podľa Krajniaka informácia, podľa ktorej nájomcovia preferujú byty vzdialené do 30 minút od ich zamestnania.Podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina) predstavil návrh vzorca, podľa ktorého by sa mali rátať ceny regulovaného nájomného podľa jednotlivých regiónov. Ten vychádza okrem iného aj z priemernej mzdy v jednotlivých krajoch, a tak by podľa modelového príkladu nájomca v Bratislave mal zaplatiť za trojizbový byt vrátane poplatkov a energií mesačne 658 eur, zatiaľ čo v Banskobystrickom kraji už len 440 eur a v Prešovskom 391 eur. "," povedal Holý. Uvedené sumy sú podľa neho maximálne a investori budú pravdepodobne ponúkať ceny ešte o niečo nižšie.Krajniak priblížil, že nájomné byty nebudú určené iba pre zamestnancov rezortu alebo štátnych zamestnancov, ale pre všetkých záujemcov. Profesie vo verejnom záujme by mali byť zastúpené v každom projekte iba určitým percentom.Záujem o účasť na projekte nájomných bytov na Slovensku prejavili štyri finančné skupiny. Ide o fínsky stavebný koncern YIT, Vienna Insurance Group, švédsku skupinu Heimstaden a firmu bwsg. Dohromady by tieto skupiny mohli alokovať do projektu šesť miliárd eur, ktoré by pokrývali zhruba 40.000 nájomných bytov.Akým tempom budú byty v ponuke pribúdať, zatiaľ nie je jasné. Podľa predsedu Národnej rady (NR) SR a predsedu Sme rodina Borisa Kollára vstúpia investori do už realizovaných projektov, budú stavať vlastné byty, ale aj nakupovať už hotové byty od developerov. Kollár očakáva, že projekt prinesie od 20.000 do 40.000 pracovných miest.