Krajniak: Necítim potrebu ospravedlňovať sa všetkým exekútorom

Bratislava 29. septembra (TASR) – Počas pondelkového rokovania tripartity minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) informoval na sociálnej sieti, že štát „dá exekútorom po prstoch".



Napísal to v nadväznosti na to, že vláda chce upraviť sumu peňazí, ktorú môže exekútor strhnúť z príjmu ľudí. Slovenská komora exekútorov (SKE) však považuje takéto vyjadrenie za neprijateľné a od ministra požaduje ospravedlnenie. Napísal to prezident SKE Miroslav Paller v otvorenom liste. Krajniak v stredu po rokovaní vlády povedal, že necíti potrebu ospravedlňovať sa všetkým exekútorom.



„Vieme z minulosti, aké naozaj cynické príbehy sme niekedy museli počúvať o prístupe niektorých exekútorov," vysvetlil Krajniak. Dodal však, že chápe, že väčšina exekútorov svoju prácu vykonáva podľa zákona a v tomto zmysle rešpektuje Pallerov list a chystá sa naň aj slušne odpovedať, avšak nie verejne.



Na otázku, či opatrenie vlády nebude vplývať na dlžníkov demotivačne v takom zmysle, že nebudú musieť svoje dlhy splácať, a teda nebudú chcieť ani pracovať, odpovedal, že je to práve naopak. Pripomenul, že práve preto, lebo exekútori často siahli na všetko, čo si človek zarobil, si dlžníci radšej ani nehľadali prácu, prípadne pracovali načierno.



„Teraz podľa príjmu, teda podľa toho, koľko človek zarába, umožňujeme, aby si väčšiu časť toho než dnes nechal na živobytie a na vlastnú rodinu. A práveže, aby bol motivovaný pracovať," povedal a dodal, že tak dlžníci radšej zvolia pracovať a odvádzať malú časť dlhu exekútorom namiesto aktuálneho stavu, kedy neodvádzajú nič, pretože pracujú načierno.



Na príklade matky s dieťaťom uviedol, že tá si bude po novom môcť na živobytie nechať o 100 eur viac ako v súčasnosti.



Dodal, že motivačne to bude naopak vplývať na niektoré spoločnosti, ktoré predtým neskúmali, či daný človek má alebo nemá na to, aby svoj dlh splatil, pretože vedeli, že cez exekučné konanie sa dostanú napríklad k jeho bytu.



„Tak teraz budú veľmi motivovaní preverovať u toho človeka, že či naozaj má na to, aby ten dlh splatil a áno, takéto špekulatívne rozdávanie pôžičiek to určite obmedzí a ja som tomu rád," uzavrel minister.