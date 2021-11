M. Krajniak nesúhlasí so zrušením pandemickej PN

Bratislava 10. novembra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) nesúhlasí so zrušením pandemickej PN. Stále totiž má podľa neho zmysel a neplatí podľa neho ani hlavný argument na zrušenie - zneužívanie pandemickej PN. Povedal to pred stredajším rokovaním vlády.



Minister zopakoval, že rezort práce si nechal poslať zo Sociálnej poisťovne (SP) čísla o čerpaní pandemickej PN za mesiac september. Požiadalo o ňu viac ako 12.000 ľudí. "Ale čo sa týka pozitívnych z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), tak tých bolo približne 21.500," porovnal minister, avšak dodal, že medzi týmito pozitívnymi, prirodzene, sú aj deti a dôchodcovia, ktorí o PN nežiadajú. "Ale podľa nás z toho jednoznačne vyplýva, keďže počet pozitívnych je oveľa väčší než tých, ktorí žiadajú o pandemickú PN, že pandemická PN nie je zneužívaná," povedal minister s tým, že práve to bol hlavný argument na zrušenie pandemickej PN.



Takisto porovnal, že za to isté obdobie evidovala SP zhruba 47.000 bežných péeniek. Z toho podľa jeho slov takisto vyplýva, že pandemické PN nie sú zneužívané. Nevidí dôvod na zmenu, pretože pandemická PN slúži podľa neho práve na to, aby ľudia s indikáciou ostali v karanténe.



Minister pripomenul, že rozdiel medzi bežnou a pandemickou PN je v tom, že tú pandemickú hradí SP od prvého dňa a prepláca v rámci nej 55 % hrubej mzdy, čiže približne tri štvrtiny čistej mzdy. Naopak, pri bežnej PN prepláca SP 25 % hrubej mzdy prvé tri dni a neskôr ju prepláca zamestnávateľ.



"Ľudia si kladú otázku, či je COVID-19 iná choroba ako ostatné. Samozrejme, že aj iné choroby sú zdravie ohrozujúce a máme aj choroby, ktoré sú oveľa zdravie ohrozujúcejšie, ako je COVID-19, ale je tam rozdiel v infekčnosti. Je to preto pandemické opatrenie," povedal minister s tým, že iné choroby väčšinou nemajú tendenciu prerásť do pandémie. Preto si myslí, že pandemická PN má zmysel, a takto to plánuje argumentovať aj ministrom na stredajšej vláde.



Krajniak rázne nesúhlasí ani s tým, aby vyššiu PN pri ochorení COVID-19 dostávali len tí, ktorí sa dali proti tejto chorobe zaočkovať. Pôvodne to tak navrhovalo konzílium odborníkov. Ľudia majú totiž podľa neho rovnaké práva a nie je štátom predpísaná povinnosť dať sa zaočkovať. "A navyše ide tu o poistný vzťah. My si všetci platíme odvody alebo ich za nás platí štát, ak je to tak zákonom určené, a máme nárok na výplatu poistného nároku," dodal minister s tým, že pri výplate nároku, čiže péenke, nemá štát prečo deliť ľudí na očkovaných a neočkovaných.