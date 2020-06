M. Krajniak: Nezamestnanosť za máj bude nižšia ako v apríli

Bratislava 7. júna (TASR) - Nezamestnanosť za máj bude nižšia ako za apríl. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v sobotu (6. 6.) na tlačovej konferencii. Presné čísla však k dispozícii ešte nemá.



Krajniak tvrdí, že za nižšie čísla nezamestnanosti za máj môže pomoc, ktorú dal štát zamestnávateľom, a tiež vytváranie nových pracovných miest. "Ak by sa kríza týkala iba odvetví, ktoré sú na Slovensku a ktoré museli byť zavreté pre epidemiologickú situáciu, s istotou vám viem povedať, že toto by sme zvládli. Na to sme pripravení, máme na to zdroje," uviedol.



To, čo Slovensko podľa neho "nemá vo svojich rukách", je situácia na svetových trhoch. "Čo bude v ďalších mesiacoch, sa uvidí na situácii v Európe a podľa toho, ako sa podarí naštartovať ekonomiku v Nemecku, Francúzsku, Taliansku či Číne. Tam naše fabriky vyvážajú," povedal minister práce.



Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) hovorí, že sa rokuje o všetkých sociálnych opatreniach, ktoré malo hnutie vo svojom programe. Ide napríklad o stavbu nájomných bytov, prenájom auta od štátu, zrušenie doplatkov za lieky pre seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, matky s deťmi do šiestich rokov či autobusy pre stredoškolákov zadarmo. "Nič z týchto vecí nie je zhodených zo stola," podotkol.



Krajniak priblížil, že tieto sociálne opatrenia sú pripravované v prvom balíčku pomoci, ktorý bude súvisieť s krízou po epidémii. "Možno to ešte pôjde v krátenom legislatívnom konaní, aby sme stihli zareagovať na to, že majú ľudia výpadok príjmov," poznamenal s tým, že kľúčové body programu sú ďalej než pred dvoma mesiacmi. "Robí sa na nich. Nie je to tak, že sú len napísané v programovom vyhlásení vlády. Sme v predprípravnej fáze, musíme to prepočítať a dať všetko dokopy."



Krajniak diskutuje s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO) o tom, "ako sociálne opatrenia urobiť, a nie ako ich vyškrtnúť".



Na margo nájomných bytov podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) uviedol, že momentálne sa rieši aj niekoľko problematických oblastí, ktoré bránia masívnejšej výstavbe. Jednou je reforma stavebného práva, ktorá zamedzuje vydávaniu stavebného povolenia v určitých počtoch. Druhou je finančný model, ktorý má v budúcnosti zdynamizovať systém výstavby nájomných bytov vo veľkých počtoch, vysvetlil Holý.