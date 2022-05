Krajniak: Niektoré príspevky pomoci bude vláda čoskoro schvaľovať

Bratislava 11. mája (TASR) - Niektoré jednorazové príspevky protiinflačnej pomoci bude vláda schvaľovať na najbližšom rokovaní. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



"Pôjde to na ďalšie rokovanie vlády, ktoré neviem odhadnúť, či bude mimoriadne alebo to budúce (v stredu 18. 5., pozn. TASR)," spresnil Krajniak. Schválenie sa podľa neho odložilo preto, "lebo taká bola dohoda v rámci vládnej koalície".



"Vecne toto neviazne na ničom. To znamená, že je to iba technická vec. Vecne je to dohodnuté, schválené, máme to pripravené," doplnil Krajniak.



Pri daňovej reforme podľa neho treba schváliť aspoň daňový bonus na dieťa. "Považujem to za dobrú vec. Uvidíme, ako sa (koaličné) rokovania posunú do budúceho týždňa," dodal minister práce.