M. Krajniak: Nikto by nemal prísť o svoje príjmy

Bratislava 29. marca (TASR) – Opatrenia na podporu podnikov a zamestnancov, ktoré v nedeľu predstavil predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO), by mali zabezpečiť potreby takmer všetkých skupín obyvateľov. Nikto by počas tejto krízy nemal prísť o svoje príjmy, povedal v diskusnej relácii TA3 V politike minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zároveň vyzval zamestnávateľov, aby vzhľadom na opatrenia zvážili prípadné prepúšťania zamestnancov.



"Ide najväčšiu finančnú pomoc v dejinách Slovenska," povedal Krajniak. Podpora štátu na zmiernenie následkov krízy spôsobenej opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, by sa podľa neho mala dotknúť milióna ľudí. "Každý, kto bude potrebovať pomoc, tak ju dostane," povedal Krajniak. Prípady, ktoré nespadajú pod prijaté opatrenia, budú podľa ministra riešiť individuálne. Ako príklad uviedol mladých ľudí, ktorí odišli z detského domova.



Štát podľa oznámených opatrení preplatí 80 % platu zamestnancov firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté a zároveň poskytne príspevky aj firmám a živnostníkom, ktorým v dôsledku týchto opatrení klesli tržby. Podľa Krajniaka sa spoľahnú pri posudzovaní poklesu tržieb na čestné vyhlásenia firiem, no po skončení krízy budú tieto tržby spätne preverovať. Pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR bude hradených sociálnou poisťovňou po celý čas 55 % z ich hrubej mzdy.



Firmy sa po novom budú môcť spoľahnúť aj na štátne bankové záruky vo výške 500 miliónov eur mesačne, budú si môcť odpočítať doteraz neuplatnenú stratu až od roku 2014 a štát im v prípade poklesu tržieb o viac ako 40 % umožní odklad platenia odvodov za zamestnávateľa a odklad platenia preddavkov dane z príjmu.



Podľa Sulíka ide iba o prvý balík pomoci. "Všetky opatrenia považujem za správne, dobre cielené, a také, čo pomôžu tlmiť následky krízy. Okrem toho, čo teraz predstavujeme, pripravujeme niekoľko ďalších, napríklad pre cestovné kancelárie," povedal. Mesačne by avizované opatrenia mali stáť približne miliardu eur, čo je zhruba jedno percento hrubého domáceho produktu (HDP). Peniaze plánuje vláda získať od Európskej centrálnej banky (ECB).



Minister hospodárstva pripomenul, že prvoradé je zastavenie šírenia nového koronavírusu, a až potom bude čas sa pozerať na ekonomiku. Vyzval firmy, aby vzhľadom na prijatú štátnu pomoc neprepúšťali svojich zamestnancov. Podľa Sulíka sa slovenské hospodárstvo po skončení karanténnych opatrení rýchlo zotaví. "Nemám obavu z dlhodobej recesie," poznamenal.