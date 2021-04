M. Krajniak: O exekučnej amnestii rokujeme, do leta prídeme s riešením

Bratislava 21. apríla (TASR) – Koalícia o exekučnej amnestii rokuje. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu počas rokovania vlády. Minister deklaruje, že vláda s nejakým návrhom riešenia o zaplatení odložených odvodov do 30. júna určite príde.



Riešenie by podľa ministrových slov malo pomôcť osobám či firmám preklenúť obdobie, keď dôjde na splatnosť odloženého poistného. "Všetko dávame dokopy. Nechceme ich (osoby) tlačiť do toho, aby jednorazovo museli zaplatiť veľkú sumu peňazí, ak majú odložených viacero odvodov," podotkol minister s tým, že z informácií, ktoré rezort má, nejde o veľký počet osôb, pretože väčšina z tých, ktorí si odvody odložia, ich priebežne spláca, nenecháva to na poslednú chvíľu. "Takže uvažujeme o tom, ako im pomôcť v tom prechode, keď tie odvody budú splatné," podotkol Krajniak s tým, že sa diskutuje o rôznych alternatívach.



Rezort chce zanalyzovať situáciu, ktorá nastane začiatkom mája popri priebežnom otváraní prevádzok. "Do 30. júna určite s nejakým návrhom riešenia prídeme, ale neviem vám teraz povedať, že aká forma to bude," uzavrel minister.



Vláda dnes zároveň schválila predĺženie splatnosti poistného za apríl do 30. júna. Krajniak to považuje za veľmi účinné opatrenie, ktoré pomáha ľuďom. "Máme informáciu zo Sociálnej poisťovne (SP), že priebežne tie odklady odvodov nespôsobujú, že by sa tie odvody v čase neplatili, čiže sa nám to osvedčilo. A ďalšia vec – výber poistného Sociálnej poisťovne za minulý rok bol viac ako 99 %," dodal minister s tým, že z toho vidno, že toto opatrenie nespôsobilo žiadne nároky na rozpočet.