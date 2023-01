M. Krajniak: Od stredy začne platiť generálny pardon

Bratislava 31. januára (TASR) - V Sociálnej poisťovni (SP) začne od stredy (1. 2.) platiť generálny pardon. Týka sa všetkých dlhov z odvodov, ktoré voči tejto inštitúcii vznikli do vlaňajšieho leta. Ide o splatenie istiny výmenou za to, že bude dlžníkom odpustené príslušenstvo, ako napríklad úroky či penále. V utorok to po rokovaní vlády uviedol dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



Generálny pardon sa týka stoviek tisíc dlžníkov, ktorými sú fyzické osoby aj právnické osoby. Do konca týždňa by podľa Krajniaka mali byť zverejnené ďalšie informácie o postupoch či termínoch. Na rozdiel od posledných dvoch generálnych pardonov majú ľudia na prípravu podkladov viac času, a to do konca augusta, uviedol Krajniak.