M. Krajniak: Pilotné očkovanie v ZSS sa začne budúci pondelok

Bratislava 13. januára (TASR) - Pilotné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) sa začne v pondelok (18. 1.), a to na viacerých miestach. Následne sa budú zamestnanci a klienti takýchto zariadení očkovať priebežne. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu po rokovaní vlády.



Ako vysvetlil, prioritní sú pritom zamestnanci zariadení sociálnych služieb, keďže práve oni sa pohybujú aj mimo zariadenia, čo znamená, že predstavujú väčšie riziko nákazy.



Seniori, ako aj zamestnanci zariadení sociálnych služieb budú môcť využiť tri možnosti, ako sa dať zaočkovať proti novému koronavírusu. Prvým je, že sa môžu zaregistrovať individuálne - v takom prípade budú môcť prísť do jednotlivých očkovacích centier a dať sa zaočkovať tam. "Druhá možnosť je, že si nahlásia hromadnú skupinu, v rámci ktorej sa prídu zaočkovať z jedného zariadenia sociálnych služieb. Tretia možnosť je, že bude mobilná očkovacia jednotka, ktorá príde priamo do zariadenia," spresnil minister Krajniak.



Takto si podľa jeho slov bude môcť každé jedno zariadenie sociálnych služieb vybrať a špecifikovať, ktorý spôsob mu vzhľadom na vek klientov alebo vzhľadom na to, kde zamestnanci zariadenia bývajú, vyhovuje najviac.