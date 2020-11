Krajniak: Počty pozitívne testovaných v DSS klesli všade okrem Košíc

Bratislava 11. novembra (TASR) - Počty pozitívne testovaných ľudí v domovoch sociálnych služieb (DSS) počas testovania uplynulý víkend (6. - 8. 11.) v porovnaní s predošlým testovaním klesli vo všetkých krajoch okrem Košického. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu po rokovaní vlády.



"Celkovo sme od piatka (6. 11.) do nedele (8. 11.) pretestovali 56.035 ľudí. Z toho bolo 765 pozitívnych," zhrnul minister s tým, že miera pozitivity bola 1,37 %. Z celkového počtu testovaných tvorili klienti 32.429, z nich bolo 551 pozitívnych, a teda mieru pozitivity Krajniak vyčíslil na 1,7 %. Zamestnancov týchto zariadení uplynulý víkend otestovali v počte 23.606, z toho 214 pozitívnych (0,91 %).



"Keď si porovnáme s minulým týždňom (prvé celoplošné testovanie, pozn. TASR), celkovo sme vtedy pretestovali 56.336 ľudí, z toho bolo 1153 pozitívnych (2,05 %)," pripomenul Krajniak. Klientov vtedy otestovali v počte 33.627, z toho bolo pozitívnych 823 (2,45 %). Otestovaných zamestnancov bolo 22.709, pozitívnych bolo 330 (1,45 %).



"Keď porovnáme tú mieru infekčnosti, medzi tými prvými dvoma kolami celoplošného testovania v zariadeniach sociálnych služieb, u zamestnancov sme mali mieru pozitivity 0,91 % a týždeň predtým 1,45 %. U klientov sme mali mieru pozitivity 1,7 % a týždeň predtým 2,45 %," porovnal minister. Celkovo infekčných bolo 1,37 % a v predošlom testovaní to bolo 2,05 %.



V rámci krajov klesol počet pozitívne testovaných v Bratislavskom (z 18 na 10 ľudí), Trnavskom (zo 178 na 59), Trenčianskom (z 304 na 164), Nitrianskom (zo 111 na 78), Žilinskom (z 232 na 138), Banskobystrickom (z 86 na 82) a Prešovskom (zo 185 na 151) kraji. Naopak, stúpol počet pozitívne testovaných ľudí v zariadeniach sociálnych služieb v Košickom kraji z 39 na 83.



"Celkovo považujem plošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb za nesmierne dôležité, pretože sa nám neustále darí odhaľovať nové ohniská a odskúšali sme si a potvrdilo sa, že ak to ohnisko dokážeme zachytiť včas, priebeh choroby u pacientov je oveľa miernejší, ako keď ho zachytíme neskôr," uviedol Krajniak s tým, že príkladom je zariadenie sociálnych služieb v Sabinove. V ňom bolo na začiatku pozitívnych 84 klientov a 40 zamestnancov. Z toho väčšina (123 ľudí) je po dvoch týždňoch už negatívna, výnimkou je jeden človek, ktorý zomrel (ešte sa nepotvrdilo, či na ochorenie COVID-19). Čiže zariadenie už funguje v normálnom režime.