M. Krajniak chce rokovať o valorizácii dôchodkov s predstaviteľkou JDS

Bratislava 15. februára (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) pozval zástupkyňu predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Valériu Pokornú na stretnutie, na ktorom s ňou chce riešiť žiadosť JDS o mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o tri percentá. Vzniknutú situáciu a aj rôzne návrhy riešenia prerokujú s ministrom v pondelok (21. 2.). Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Predstavitelia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj samotný minister, sa so zástupcami dôchodcov pravidelne stretáva. Ich návrhy prijímame a diskutujeme o nich," poznamenal tlačový odbor na výzvu JDS.



Seniori združení v JDS požadujú mimoriadnu valorizáciu dôchodkov k 1. aprílu tohto roka. Chcú celoplošnú úpravu všetkých starobných aj invalidných dôchodkov najmenej vo výške troch percent. Argumentujú to infláciou, ktorá sa za január vyšplhala na úroveň 8,5 %. Kým ceny výrazne rastú už siedmy mesiac po sebe, seniori si od januára prilepšili len o 1,3 %.



Tlačový odbor ministerstva práce zdôraznil, že seniori sú v centre pozornosti rezortu práce. "Doposiaľ sa nám podarilo splniť väčšinu priorít programového vyhlásenia vlády v tejto oblasti," poznamenalo ministerstvo. Medzi inými vymenovalo odškodnenie žien ročníkov 57 až 65, zrušenie doplatkov za lieky pre seniorov či zníženie zrážok, ktoré môžu exekútori mesačne zrážať zo mzdy alebo z dôchodku. "Dôchodca s priemerným dôchodkom v roku 2020 dostal v minulom roku 2,5 násobne viac ako na konci roka 2019 – namiesto 84 eur dostal viac ako 211 eur," porovnal rezort.



Tiež vysvetlil, že pravidelné zvyšovanie dôchodkov sa odvíja od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. To v zmysle zákona určuje Štatistický úrad SR, a to vždy za prvý polrok kalendárneho roka. V roku 2022 ide teda o nárast o 1,3 %.