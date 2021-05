M. Krajniak pripravuje novelu Zákonníka práce, súvisí so smernicami EÚ

Bratislava 20. mája (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na čele s ministrom Milanom Krajniakom (Sme rodina) pripravuje novelu Zákonníka práce. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na portáli slov-lex.sk. Právna úprava súvisí s transpozíciou dvoch smerníc Európskej únie (EÚ) z roku 2019.



Ide o smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Únii a o smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Tieto smernice musia byť prevedené do slovenskej legislatívy do augusta 2022.



Z uznesenia vlády z roku 2019 vyplývajú úlohy, ktoré sa týkajú toho, že minister práce musí v spolupráci s niekoľkými ďalšími ministrami na rokovanie vlády predložiť návrh právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí prebratie smerníc.



Veľká časť otázok, ktorým sa smernice venujú, už v slovenskej legislatíve zodpovedná je, uvádza sa v materiáli. Ministerstvo práce sa však plánuje vyrovnať napríklad s otázkou platenej otcovskej dovolenky, podľa smernice by to malo byť v rozsahu desiatich dní. Zákonník práce pritom už otcovi pri narodení dieťaťa poskytuje dovolenku už v oveľa dlhšom rozsahu, ako je desať dní. "Rozdiel oproti smernici spočíva v tom, že dovolenka podľa Zákonníka práce je neplatená," podotkol rezort s tým, že nie je však vylúčené, že pri čerpaní takejto dovolenky dostane zamestnanec aj zaplatené podľa osobitného predpisu.



Pri smernici, ktorej cieľom je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov, je zámerom predkladateľa rozšíriť a spresniť okruh informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti. MPSVR chce túto časť Zákonníka práce aj zmodernizovať tak, aby reflektovala skutočnosť, že u časti praxe funguje komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom vo virtuálnom prostredí.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy novely formou zasielania podnetov alebo návrhov. Lehota na vyjadrenie je do 18. júna tohto roka. Ministerstvo predpokladá, že pripomienkové konanie k novele Zákonníka práce sa začne na prelome júla a augusta tohto roka.