M. Krajniak: Pripravujeme aj pomoc pre drobné živnostníčky

Bratislava 9. apríla (TASR) - Vláda pripravuje aj pomoc pre drobné živnostníčky, resp. menších podnikateľov, ktorí neplatili odvody. Avizoval to pred rokovaním vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Pomoc sa má týkať napríklad kozmetičiek, manikérok, či podobných povolaní. "Máme pre nich riešenie, ktoré chcem budúci týždeň predstaviť. Už som o tom s kolegami na vláde hovoril," avizoval Krajniak s tým, že každý návrh však najprv prepočíta Inštitút sociálnej politiky a Inštitút finančnej politiky, koľko bude stáť. "Bude to v tej schéme, ktorá už funguje na ministerstve práce cez úrady práce. Budú sa môcť o túto pomoc prihlásiť aj takýto ľudia a pomoc dostanú. Upozorňujem ale, že väčšiu pomoc dostane ten živnostník, ktorý si platí aspoň minimálne odvody, ale aj do Sociálnej poisťovne, ako ten, ktorý si neplatí žiadne, alebo iba zdravotné odvody," upozornil Krajniak.



Tiež spomenul, že ministerstvo práce presadilo viacero opatrení do Programového vyhlásenia vlády (PVV). V súčasnej mimoriadnej situácii však nie všetky opatrenia budú stanovené presným číslom. Prezradil ale, že v PVV má byť návrh, aby aspoň o 20 % stúpol sirotský dôchodok, ktorý sa posledné roky nezvyšoval. "Chceme zaviesť tzv. karty pre sociálne marginalizované rómske komunity," dodal Krajniak s tým, že toto opatrenie by malo zabrániť úžerníkom, aby ľudí oberali o peniaze.