Krajniak: Sociálnym zariadeniam v prípade 3. vlny zliberalizujú režim

Na archívnej snímke štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 28. júla (TASR) - Režim v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) bude v prípade tretej vlny pandémie nového koronavírusu v porovnaní s druhou vlnou zrejme liberálnejší. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) počas stredajšej tlačovej konferencie. Z analýz rezortu práce pri druhej vlne pandémie totiž podľa jeho slov vyplynulo, že ZSS sa správali veľmi zodpovedne.Rezort sa bude snažiť liberalizovať režim v ZSS preto, lebo podľa Krajniakových slov mala na klientov i zamestnancov najväčší vplyv izolácia.podotkol Krajniak.Štátna tajomníčka rezortu Soňa Gaborčáková doplnila, že aj klienti či zamestnanci ZSS očakávajú nejaké výhody z toho, že sa dali zaočkovať, podobne ako bežní ľudia.uviedla tajomníčka. Vyzdvihla aj metodiku krízového riadenia takýchto zariadení, čím by sa mali riadiť riaditelia a takisto nerušenie opatrení, ako sú infekčný príplatok či humanitárna pomoc.Minister vyzdvihol, že počas pandémie malo Slovensko de facto najnižšiu úmrtnosť na ochorenie COVID-19 v ZSS. Môžu za to podľa neho dva faktory, prvým je obetavosť zamestnancov. Až na jedno zariadenie sa na Slovensku - na rozdiel od niektorých iných krajín - podľa jeho slov nestalo, že by sa zamestnanci zbalili a odišli. Aj v tom jednom zariadení ich rezort dokázal nahradiť. Podľa neho však pomohlo aj to, že rezort sa snažil skúšať všetko možné, čo by zariadeniam počas pandémie pomohlo.Krajniak zhrnul, že ministerstvo práce za posledné obdobie doručilo ZSS ochranné pomôcky za viac než 15,5 milióna eur, poskytlo dotáciu na neobsadené miesta vo výške 2,5 milióna eur, vyplatilo mimoriadne odmeny v doterajšej výške zhruba 30 miliónov eur.vymenoval tiež minister. Na D3 vyplatil doteraz rezort 1,4 milióna eur. Ministerstvo tiež podporilo pracovné miesta v ZSS sumou 15,8 milióna eur.zhrnul minister.Vyššie príspevky na opatrovanie takisto navýšia rozpočet tento rok o 14 miliónov eur a budúci rok o 35 miliónov eur. Tiež na odkázanosť pôjde od budúceho roka 15,8 milióna eur a na krízovú intervenciu 3,8 milióna eur navyše.zhrnul Krajniak.